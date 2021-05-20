(ÖZET) Kırşehir Belediyespor - Sakaryaspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup play-off yarı final ilk maçında Kırşehir Belediyespor, Kırşehir Ahi Stadı’nda Sakaryaspor’u konuk etti. Süper Lig hakemi Ali Şansalan’ın yönettiği müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Tur atlayan takım finalist olacak.
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Volkan Altınsoy, Oğuzhan Yazıcı, Batuhan Süer, Serhat Mermer, Onur Karakabak , Mehmet Alaedddinoğlu, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk. 64 Polat Furkan), Ali Kucik (Dk. 76 Ahmet Karadayı)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Caner Koca (Dk. 46 Nuri Fatih Aydın), Berk İsmail Ünsal, Muhammet Reis (Dk. 61 Oğuzhan Kayar), Ali Özgün (Dk. 61 Abdülaziz Solmaz), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk. 81 Hasan Bilal), Ümit Yasin Arslan
SARI KARTLAR: Oğuzhan Yazıcı ( Kırşehir Belediyespor), Canber Ömer Özdemir, Azad Filiz, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor)