ÖZET | Khmki Moskova - Olimpia Milano maç sonucu: 93-102

Bu sonuçla Olimpia Milano, 11. maçında 6. galibiyetini alırken Khimki ise 12 maçta 2 galibiyette kaldı. Olimpia Milano’da Shavon Shields 26 sayı, Zach LeDay 18 sayı, Malcolm Delaney 16 sayı, Kevin Punter 15 sayıyla en skorer oyuncular olurken, Khimki’de Jonas Jerebko 20 sayı, Errick McCollum 18 sayı, Jordan Mickey 17 sayı, Alexey Shved 13 sayı 13 asist üretti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 20-28

2. çeyrek sonucu: 47-54 (27-26)

3. çeyrek sonucu: 58-62 (21-18)

4. çeyrek sonucu: 93-102 (25-30)