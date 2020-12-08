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ÖZET | Khmki Moskova - Olimpia Milano maç sonucu: 93-102

Turkish Airlines EuroLeague’in 8. hafta erteleme maçında Khimki Moskova, Olimpia Milano‘yu konuk etti. Ettore Messina’nın yönetimindeki İtalyan temsilcisi, mücadeleyi 93-102’lik skorla kazandı.

08 Aralık 2020, Salı 20:34 Son Güncelleme:
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ÖZET | Khmki Moskova - Olimpia Milano maç sonucu: 93-102

Bu sonuçla Olimpia Milano, 11. maçında 6. galibiyetini alırken Khimki ise 12 maçta 2 galibiyette kaldı. Olimpia Milano’da Shavon Shields 26 sayı, Zach LeDay 18 sayı, Malcolm Delaney 16 sayı, Kevin Punter 15 sayıyla en skorer oyuncular olurken, Khimki’de Jonas Jerebko 20 sayı, Errick McCollum 18 sayı, Jordan Mickey 17 sayı, Alexey Shved 13 sayı 13 asist üretti.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 20-28

2. çeyrek sonucu: 47-54 (27-26)

3. çeyrek sonucu: 58-62 (21-18)

4. çeyrek sonucu: 93-102 (25-30)

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