(ÖZET) Kayserispor-Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 8. haftası birbirinden önemli maçlara sahne oluyor. Lider Adana Demirspor, aynı puandaki takipçisi Galatasaray 'ı ağırlıyor, Beşiktaş ile de Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak. Milli ara öncesi Gaziantep FK'yı 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup eden Trabzonspor da Kayserispor deplasmanına çıktı. Fırtına kazanırsa rakipleri puan kaybederken zirve yolunda avantaj sağlayacaktı.

İlk 45'te planlar tutmadı

İlk yarıda planlar tutmadı. 24'te Uğurcan Çakır'ın büyük hatasında Mario Gavranovic ağları sarstı, devre 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede ise Kayseri'de, 'Fırtına' esti. Oyuna ağırlığını koyan Bordo-Mavililer 51'de Maxi Gomez'le direğe takıldı.

73'te girdi, 83'te attı

Rakip kaledeki baskısını artıran Karadeniz ekibi 78'de penaltı kazandı. Onur Bulut ceza alanında Trezeguet'e dirsek atınca Fırtına penaltı kazandı, topun başına geçen Anastasios Bakasetas hata yapmadı, tabelayı eşitledi: 1-1. 73'te oyuna giren Umut Bozok da 83'te sahneye çıktı. Lionel Carole'ün pas hatasında araya giren Gomez topu aldı, Umut'u gördü, milli oyuncu çaprazdan net vuruş yaptı ve maçın skorunu belirledi: 1-2.

Kayseri'de hasret sürdü

Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini 2 maça çıkartarak puanını 16'ya yükseltti. Antalya ve Hatay galibiyetleriyle moral bulan Kayseri ise 2 maç sonra kaybetti, 12 puanda kaldı. Öte yandan Karadeniz ekibini tam 9 senedir taraftarı önünde yenemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın hasreti de devam etti.

7. dakikada Trabzonspor, Maxi Gomez ile gole yaklaştı. Uruguaylı oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazit çıkardı.

9. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah'ın savunma arkasına pasında Mame Thiam, topla buluştu. Senegalli oyuncunun ağlara gönderdiği top, ofsaytta olması nedeniyle gol değeri kazanmadı.

14. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet, Onur Bulut'a müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

Cardoso, Uğurcan'ı geçemedi

17. dakikada Kayserispor'da uzun topu Mame Thiam kafayla Miguel Cardoso'nun önüne indirdi. Ceza sahasını karşıdan gören noktada topla buluşan Cardoso, rakibinden sıyrılarak ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaparken kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Bu kez de Bilal'den geçit yok

19. dakikada Kayserispor'da Lionel Carole'un sol kanatta uzak mesafeden yaptığı vuruş Trabzonspor savunmasından döndü. Bu pozisyonu kontrataka çeviren Trabzonspor'da Trezeguet'nin pasında topla buluşan Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu Bilal Bayazit çıkarırken dönen topu altı pas üzerinde Dimitrios Kolovetsios uzaklaştırdı.

Uğurcan'dan büyük hata

GOL | 24. dakikada Trabzonspor, kendi sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında topu Mame Thiam kesti. Thiam'ın pasında topla buluşan Mario Gavranovic, Vitor Hugo'dan sıyrılarak yaptığı vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

28. dakikada Trabzonspor, daha önce yakaladığı benzer bir pozisyonu değişen rollerle yakaladı. Ceza sahasına yaklaşan Anastasios Bakasetas'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Trezeguet, topu sağ ayağına çekip vuruşunu yaparken uygun pozisyonda kaleyi bulamadı.

29. dakikada Maxi Gomez'in indirdiği topta Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

38. dakikada Marek Hamsik'in sol çaprazdan ortası kaleye yönelirken Bilal Bayazit topu kontrol etti.

40. dakikada Kayserispor atağında Mario Gavranovic, sağ kanattan ceza sahası içine çevrilen topa yetişemedi.

Bilal'den bir kurtarış daha

42. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Abdülkadir Ömür kafayla içeri çevirirken altı pas üzerinden Maxi Gomez'in kafa vuruşu yine kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devre başladı.

Gavranovic bomboş ama...

49. dakikada Ramazan sağ kanattan ceza alanı içine adrese teslim bir pas gönderdi, Gavranovic müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Gomez direğe takıldı!

51'de Hamsik sol taraftan korneri kullandı, arka direğe ortaladı, Gomez içeri çevirdi kafayla ancak top uzak direkten oyun alanına döndü ve karambolde Trezeguet döndü vurdu, dışarı...

53. dakikada Hamsik aradan Gomez'e oynadı, Gomez rakibinden fake'le sıyrıldı, vurdu kaleciyi geçip ağlara giden topu Onur Bulut son anda uzaklaştırdı!

70'te Bartra uzaklardan gelişine vurdu, kaleci Bilal başarılı.

Penaltı kararı çıktı

75'te Onur Bulut ceza alanı içinde Trezeguet'e dirseğiyle müdahalede bulundu, maçın hakemi VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Bakasetas hata yapmadı

GOL | 78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas hata yapmadı, ortaya çok sert vurdu ve fileleri sarstı: 1-1.

GOL | 83. dakikada Carole çıkarken topu kaptırdı, araya giren Gomez aldı, ceza alanı sağ çaprazındaki Umut Bozok'u gördü, Umut net vuruşla ağları sarstı. 73'te girdi, 83'te attı golünü...

Bir direk daha...

89'da oyuna saniyeler önce giren Emrah Başsan ceza alanında topla buluştu, uzak köşeye vurdu, top direkten oyun alanına döndü. Kayserispor beraberliğe çok yaklaştı.

Mücadelenin sonuna +10 dakika ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Zorlu maç Trabzonspor'un...

Kayserispor-Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Yedekler: M. Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok