ÖZET | Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Samet Aybaba yönetiminde üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Kayserispor, puanını 10 yaparken Abdullah Avcı yönetiminde 2'de 2 ile başladıktan sonra Sivasspor ile berabere kalan ve bu sonuçla da üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor ise puanını 14'e getirdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kayserispor, Trabzonspor ceza sahası önünde paslaşırken Paulo Henrique'nin gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti.

6. dakikada Kayserispor, etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazdan Aziz Behich'in yaptığı ortayı arka direkte Lennon içeri çevirirken Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kayserispor'da büyük fırsat!

8. dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Pedro Henrique ile Kayserispor, Trabzonspor savunmasını 3'e 3 şekilde yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Henrique, rakibinden sıyrılıp uygun açıda vuruşunu yapsa da düşmesi sonucunda etkili bir vuruş çıkaramadı ve top Uğurcan'da kaldı.

SARI KART | 10. dakikada Kayserispor, yine hızlı bir hücum şansı yakaladı. Lennon'ın sol kanada açtığı topta Pedro Henrique, topu Joao Pereira'dan kurtarıp ceza sahasına girerken yerde kaldı. Kayserispor, etkili olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Joao Pereira da sarı kart gördü.

12. dakikada etkili olabilecek noktadan Manuel Fernandes'in duran toptaki vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı.

Bir duran top tehlikesi de Trabzonspor'dan

13. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı kornerde çok iyi yükselen Vitor Hugo, etkili bir kafa vuruşu yaparken top az farkla auta gitti.

19. dakikada Trabzonspor, hızlı geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Bilal'in ortasını kaleci Doğan sektirirken Aziz Behich, uzaklaştırarak kornere yolladı.

22. dakikada kanat değiştiren Pedro Henrique'nin sağ kanattan yaptığı orta, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Trabzonspor, bir şans daha yakaladı. Bilal'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ekuban'ın altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşu Doğan'da kaldı.

24. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan taraf, Kayserispor oldu. Sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, altı pasa sert bir şekilde topu çevirirken kimse dokunamadı.

26. dakikada Aziz Behich, ceza sahası içine girerken sol çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı. Pozisyon öncesi yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

Karşılaşma sırasında skorbordda, 'NO TO RACISM - IRKÇILIĞA HAYIR' mesajı yer aldı.

37. dakikada Kayserispor, paslarla etkili geldi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Manuel Fernandes'in ortası, etkili olmadı ve top Uğurcan'da kaldı.

38. dakikada Kayserispor'da sol kanattan bu kez ortayı yapan İlhan Parlak oldu. Yerden çevirdiği topta altı pas üzerindeki Kvrzic'e Edgar Ie, vuruş izni vermedi.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate, çok şık bir pas ile Pereira'yı hareketlendirirken Portekizli oyuncunun ortasını savunma engelledi.

44. dakikada Kayserispor, sol kanattan Manuel Fernandes ile bir serbest vuruş kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerinde Sapunaru vururken Marlon topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir maçın ilk yarısında gol atamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Diabate ve Pereira oyundan çıkan isimler olurlarken Afobe ve Serkan Asan oyuna girdiler.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Kayserispor, savunmadan çıkmaya çalışırken Attamah'ın pasında Serkan Asan araya girdi. Abdülkadir Ömür'e çevirdiği topta Abdülkadir, Ekuban ile duvar pasını yapıp altı pas üzerinden şutunu çekerken top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Baker'ın yaptığı vuruş ise farklı şekilde auta gitti.

53. dakikada Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, rakibinden kurtulup son çizgide ortasını yaparken Edgar Ie, kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

56. dakikada bu kez Trabzonspor, kendi sahasından çıkmaya hazırlanırken Pedro Henrique, topu kazandı. Sol kanada açılan topu yakalayan Henrique, ceza sahası dışında Attamah'a pasını verdi. Attamah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

SARI KART | 57. dakikada yüksekten gelen topa kontrolsüz biçimde ayakla yükselen Bilal Başacıkoğlu, Miguel Lopes'e müdahalesi sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada Vitor Hugo'nun faulü sonrası Kayserispor, etkili olabilecek noktada ceza sahası dışı sağ çaprazda bir serbest vuruş şansı yakaladı.

59. dakikada serbest vuruşta Manuel Fernandes'in ortası, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

65. dakikada Kayserispor, yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Lennon'ın pasında ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören Manuel Fernandes'in vuruşunu Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

SARI KART | 67. dakikada Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, topu ayağından açtıktan sonra yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Kayserispor'da Manuel Fernandes ve İlhan Parlak kenara gelirlerken Hasan Hüseyin Acar ve Muğdat Çelik oyuna girdiler.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Trabzonspor'da da Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Yusuf Sarı oyuna giren isim oldu.

70. dakikada Yusuf Sarı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban, çok uzak mesafeden şansını denerken top üstten dışarı gitti.

71. dakikada uzun pas ile sağ kanatta topla buluşan Aaron Lennon, ceza sahası içindeki arkadaşı Pedro Henrique'ye topu bırakırken Henrique'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

76. dakikada savunmadan çıkan Edgar Ie, topu Baker'a bıraktı. Baker'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Doğan'da kaldı.

Kayseri'den müthiş fırsat!

78. dakikada savunma arkasına atılan topta Lopes, sağ kanattan yerden ortasını yaparken top, Trabzonspor savunmasından yine kendisine geldi ve yerdeyken yaptığı vuruşu çizgiden Uğurcan Çakır çıkardı.

Kalan bölümde gol olmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Fernandes (Hasan Hüseyin dk. 68), Attamah, Lennon, Kvrzic, Henrique (Alibec dk. 88), İlhan Parlak (Muğdat dk. 68)

Yedekler: Abdulkadir, Oğuzhan, Barış, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Serkan dk. 46), Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Diabate (Afobe dk. 46), Abdulkadir Ömür, Bilal (Yusuf dk. 68), Ekuban

Yedekler: Erce, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Safa, Flavio, Ahmet

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Pereira, Bila, Abdulkadir Parmakl (Trabzonspor)