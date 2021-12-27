(ÖZET) Kayserispor - Sivasspor maç sonucu: 3-0

Kayserispor, Süper Lig 'in 19. haftasında konuk ettiği Sivasspor 'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. 3 maç sonra kazanan Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, 9. ve 17. dakikalarda Mario Gavranovic ile 23. dakikada Mame Thiam kaydetti. Kayseri ekibi, bu galibiyetin ardından 24 puana yükselerek ilk yarıyı 13. sırada tamamladı. 5 maçlık yenilmezlik serisi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda sona eren Sivasspor ise 26 puanla 12. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen’in sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Mustafa, kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

8. dakikada Mustafa’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ali güçlükle kornere çeldi.

GOL | 9. dakikada Emrah’ın sol kanattan kullandı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu önünde bulan Gavranvoic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

GOL | 18. dakikada Thiam’ın sol kanttan ceza sahasına ortasında topa yükselen Gavranovic’in şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

GOL | 23. dakikada rakiplerinden geçen Gavranovic, topu müsait durumdaki Thiam’a çıkardı. Thiam’ın bekletmeden uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

26. dakikada Fajr, ceza sahası yayı üzerindeki Kerem’e pasını aktardı. Topla buluşan Kerem’in sert şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

İlk 45 dakika Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Kayode’nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topa James bekletmeden vurdu, kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada Caner’in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada James’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fajr, direk kaleye vurdu ancak Kaleci Lung, meşin yuvarlağı köşeden çıkarmayı başardı.

Ümit Öztürk son düdüğü çaldı ve Kayserispor, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Attamah xx, Uğur xx, Carole xx, Emrah xx (Gökhan dk. 70 x), Campanharo x (İbrahim dk. 55 x), Kemen x, Thiam xxx (Emre dk. 88), Mustafa xx (Ramazan dk. 88 ?), Gavranovic xxx (Mane dk. 70 x)

Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Demir Grup Sivasspor: Ali x, Caner x, Goutas x, Camara x (Ahmet Oğuz dk. 68 x), Uğur x, Fajr x, Cofie x, Kerem x (Azubuike dk. 46 x), Kayode x (Özkan dk. 81 ?), Henrique xx (Erdoğan 68 x), Yatabare x (James dk. 46 x)

Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Ahmet, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo, Uğur, Kemen (Yukatel Kayserispor)