(ÖZET) Kayserispor - Konyaspor maç sonucu: 1-2

Kayserispor ile Konyaspor , Süper Lig 'in 14. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı, Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu. Henüz 8. dakikada Majid Hosseini'nin golüyle öne geçen ev sahibi, üstünlüğünü koruyamadı.

9. dakikada Francisco Calvo ile eşitliği yakalayan Yeşil Beyazlılar, 22. dakikada Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle 3 puanı kaptı. Sahadan 2-1 galip ayrılan ve 5 hafta sonra galibiyet hasretini dindiren İlhan Palut'un öğrencileri, 24 puanla 4. sıraya yerleşti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılılar ise 23 puanla 6. basamakta kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

⚽ GOL | Kayserispor, Hosseini'nin golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Emrah Başsan'ın ön direğe doğru gönderdiği ortaya Hosseini kafasını vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

⚽ GOL | Bu golden yalnızca 1 dakika sonra, orta sahanın solunun 10 metre ilerisinden Konyaspor serbest vuruş kullandı. Guilherme'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya orada bulunan Calvo kafasıyla dokundu ve eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

⚽ GOL | Konyaspor, 20. dakikada Emrah Başsan'ın Bytyqi'ye yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam pozisyona önce devam kararı verdi ancak VAR müdahalesi sonrasında hakem izlenmesi yönünde tavsiye aldı. Yapılan inceleme sonrasında karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada topun başına Mame Diouf geldi. Senegalli futbolcu penaltı atışını gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

53. dakikada ceza sahası dışında Mensah'ın keleye çektiği şut direkten döndü. Ardından ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu Konyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

68. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Ali Karimi'nin kafa ile vuruşu auta gitti.

90 dakika sona erdi ve Konyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Kolovetsios (Dk. 80 Mane), Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 61 Ali Karimi), Mensah, Kemen (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 80 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Gavranovic

ARABAM.COM KONYASPOR: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Bruno Paz (Dk. 65 Oğulcan Ülgün), Michalak (Dk. 78 Amilton), Bytyqi (Dk. 90 Muriç), Diouf

GOLLER: Dk. 7 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 9 Calvo, Dk. 22 Diouf (Arabam.Com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Emrah Başsan, Gavranovic, Gökhan Sazdağı, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Bruno Paz, Oğulcan Ülgün, Guilherme, Amilton (Arabam.Com Konyaspor)