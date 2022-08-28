(ÖZET) Kayserispor-Giresunspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 4. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Kayserispor, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından mağlup olan Giresunspor, bu sonuçla birlikte 6 puanda kalırken, Kayserispor puanını 6'ya yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini 22. dakikada Onur Bulut açtı ve Kayserispor 1-0 öne geçti. 45+5. dakikada Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı Sarı-Kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 72. dakikada Gavranovic'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye yükseltti. 87. dakikada sahneye çıkan Ramazan Civelek ise maçın skorunu belirledi.

Maçtan dakikalar

6'| Thiam’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

7'| Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL | Kayserispor, 22. dakikada Onur Bulut'ujn golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Campanharo derinlemesine bir pas gönderdi. Ceza sahası içerisinde Onur Bulut tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

36'| Bajic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

43'| Onur’un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45'| Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

İLK YARI SONUCU | İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

55'| Sağ kanattan kullanılan kornerde Cardozo, ön direğe ortasını yaptı. Kalecinin yumrukladığı topa Ramazan Civelek vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

GOL | Kayserispor, 72. dakikada Gavranovic'in golüyle farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Onur Bulut, savunma arkasına doğru gönderdi. Gavranovic, bekletmeden yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

81'| Sol kanattan Bajic ile paslaşarak ceza sahasına giren Alper Uludağ, topu ayağından aşınca savunma araya girdi ve pozisyonu engelledi.

GOL | Kayserispor, Ramazan Civelek'in 87. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahası yayında topla buluşan Mensah derinlemesine pasını gönderdi. Topu kontrol eden Ramazan Civelek fileleri havalandırdı.

MAÇ SONUCU | Kayserispor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kayserispor-Giresunspor 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mane, Mame Thiam, İlhan Parlak

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic