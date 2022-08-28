(ÖZET) Kayserispor-Giresunspor maç sonucu: 3-0
Süper Lig'in 4. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Kayserispor, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puana uzandı, Çotanaklar ise 2 maç aradan sonra mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Onur Bulut, Gavranovic ve Ramazan Civelek kaydetti.
Süper Lig 'in 4. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada Kayserispor, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Galatasaray ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından mağlup olan Giresunspor, bu sonuçla birlikte 6 puanda kalırken, Kayserispor puanını 6'ya yükseltti.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini 22. dakikada Onur Bulut açtı ve Kayserispor 1-0 öne geçti. 45+5. dakikada Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı Sarı-Kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. 72. dakikada Gavranovic'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye yükseltti. 87. dakikada sahneye çıkan Ramazan Civelek ise maçın skorunu belirledi.
Maçtan dakikalar
6'| Thiam’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
7'| Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
GOL | Kayserispor, 22. dakikada Onur Bulut'ujn golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Campanharo derinlemesine bir pas gönderdi. Ceza sahası içerisinde Onur Bulut tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.
36'| Bajic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
43'| Onur’un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45'| Kolovetsios'un ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Thiam geçti. Thiam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
İLK YARI SONUCU | İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
55'| Sağ kanattan kullanılan kornerde Cardozo, ön direğe ortasını yaptı. Kalecinin yumrukladığı topa Ramazan Civelek vuruşunu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.
GOL | Kayserispor, 72. dakikada Gavranovic'in golüyle farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Onur Bulut, savunma arkasına doğru gönderdi. Gavranovic, bekletmeden yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi.
81'| Sol kanattan Bajic ile paslaşarak ceza sahasına giren Alper Uludağ, topu ayağından aşınca savunma araya girdi ve pozisyonu engelledi.
GOL | Kayserispor, Ramazan Civelek'in 87. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahası yayında topla buluşan Mensah derinlemesine pasını gönderdi. Topu kontrol eden Ramazan Civelek fileleri havalandırdı.
MAÇ SONUCU | Kayserispor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kayserispor-Giresunspor 11'ler:
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mane, Mame Thiam, İlhan Parlak
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic