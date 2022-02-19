(ÖZET) Kayserispor - Giresunspor maç sonucu: 2-1
Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor, son 10 lig maçında yalnızca 1 kez yenildi. Giresunspor, üst üste 4. kez kaybetti. Kayserispor'da İbrahim Akdağ ve Andrea Bertolacci, sarı kart cezalısı durumuna düştükleri için önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig 'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.
19. dakikada Kayserispor'da sarı kart gören İbrahim Akdağ, Trabzonspor deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.
29. dakikada Kayserispor, Mario Gavranovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
45+1. dakikada Kayserispor, Mert Çetin'in attığı gole skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Kayserispor'da sarı kart gören Bertolacci, Trabzonspor karşısında cezalı duruma düştü.
86. dakikada Giresunspor, Shapi Suleymanov'un attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle Kayserispor puanını 38'e yükseltirken, Giresunspor ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.
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