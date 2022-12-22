ÖZET | Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-0 maç sonucu

STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Kürşat Filiz, Hakan Yemişken, İlker Takpak
KAYSERİSPOR: Cenk Gönen - Dimitrios Kolovetsios, Anthony Uzodimma (Dk.46 Lionel Carole), Onur Bulut, Olivier Kemen (Dk.61 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk.80 Ali Karimi), Mensah (Dk.61 Emrah Başsan), Campanharo, Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk.80 Mane)
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Mert Kula, Gökhan Gül (Dk.68 Eralp Aydın), Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altıparmak (Dk.59 Baran Başyiğit) Ataberk Gök, Barış Alıcı, Oleksandr Balyaev, Aksel Aktaş (Dk.68 Mert Kabasakal), Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkçı
GOLLER: Dk.70 Gökhan Sazdağı, Dk.76 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)