(ÖZET) Kayserispor - Galatasaray maç sonucu: 2-1

BAY haftasıyla birlikte tekrar 14 günlük bir dinlenme fırsatı bulan Galatasaray , deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişikliklere gitti. Sarı - kırmızılılarda Kerem ve Gomis ilk 11'de şans bulamazken, Van Aanholt ise Kayseri'ye götürülmemişti. Galatasaray'da yapılan bu değişiklikler beklenen etkiyi gösteremedi.

Maçtan dakikalar

Mücadeleye Galatasaray, rakibine göre daha hızlı başladı. Maçın ilk dakikasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda savunmadan sekerek kaleye yönelen topu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

11. dakikada Galatasaray, Icardi ile bir pozisyon daha buldu. Mata'nın ara pasında hareketlenen Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak son anda Bilal uzanarak topun yönünü değiştirdi.

Bu dakikadan sonra Kayserispor maça ağırlığını koydu. 22. dakikada Kemen'in kafayla indirdiği topu Gavranovic düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Galatasaray futbolcular bu pozisyonda Boey'e faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu, ancak hakem golü geçerli saydı.





ONUR'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Onur'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top sağ çataldan filelere gitti ve ilk yarıyı bu skorla sona erdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ikinci yarıya Mertens, Midtjsö ve Yunus'un yerine Barış Alper Yılmaz, Sergio Oliveira ve Rashica'yı oyuna alarak başladı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

56. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Abdülkerim kafayı vurdu. Barış Alper'e çarpan top filelere gitti, ancak VAR kontrolünün ardından hakem elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL 86'DA GELDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, 75. dakikada Mata'nın yerine Gomis'i oyuna alarak çift forvete döndü. Baskılarını artıran Galatasaray'da Rashica'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topa Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Barış bir kez daha vurdu ve topu filelere gönderdi.

Kalan dakikalarda Galatasaray baskısını iyice artırdı. 90+3'te Kazımcan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Abdülkerim, kale alanı içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Top çok az farkla auta gitti. Kayserispor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bu skorun ardından 17 puanda kalan Galatasaray, yedinci sırada kaldı. Puanını 16'ya yükselten Kayserispor ise sekizinci sırada yükseldi. Süper Lig 'de Galatasaray gelecek hafta sahasında Alanyspor'u konuk edecek.

Kayserispor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

1. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin voleyle yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.

11. dakikada Mata'nın ara pasında hareketlenen Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak son anda Bilal uzanarak topun yönünü değiştirdi.

18. dakikada Kayserispor'da ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Onur'un şutunda kaleci Muslera topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

GOL | 22. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gavranovic'in yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0.

GOL | 34. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Onur'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top sağ üst köşeden filelere gitti: 2-0.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

56. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Abdülkerim kafayı vurdu. Barış Alper'e çarpan top filelere gitti. VAR kontrolünün ardından top Barış'ın eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

GOL | 86. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış'ın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Barış bir kez daha vurdu. Top bu kez filelere gitti: 2-1. Kayserispor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Kayserispor-Galatasaray

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk.82 Emrah Başsan), Mensah (Dk.82 Bertolacci), Kemen (Dk.67 Ali Karimi), Cardoso (Dk.76), Gavranovic (Dk.82 Mustafa Pektemek)

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Nellson, Kazımcan Karataş, Midtsjo (Dk.46 Oliveira) , Torreira (Dk.87 Kerem Aktürkoğlu), Yunus Akgün (Dk.46 Barış Alper Yılmaz) , Mata (Dk.75 Gomis), Mertens (Dk.46 Rashica), Icardi

GOLLER: Dk. 22 Gavranovic, Dk.34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor) - Dk.86 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Kemen, Cardoso (Yukatel Kayserispor) - Boey (Galatasaray)