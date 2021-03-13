ÖZET | Kayserispor - Galatasaray maç sonucu: 0-3

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda farklı geçti. Galatasaray, Falcao ve Onyekuru (2) ile galibiyete ulaşırken iki maç aradan sonra yenide üç puanla tanıştı. Kayserispor ise evinde 5 maç aradan sonra kaybetti





SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

4.dakikada Gedson Fernandes savunma arkasına oynadı, Falcao kontrol edip vurdu top az farkla auta gitti. Pozisyonun sonlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

7.dakikada sol kanattan Emre Kılınç köşe vuruşunu kullandı ortasına Luyindama kafayı vurmak istedi ancak top kaleye gitmedi

NET FIRSATI! 9.dakikada sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba kaleci ile karşı karşıya durumda kafayla vurdu şutunu kaleci Doğan çıkardı. Seken topa en son Gedson Fernandes vurdu son anda savunma topu kornere attı

13.dakikada sağ kanattan Avramovski köşe vuruşunu kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Lennon vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

17.dakikada sağ kanattan Lennon hızlı geldi yerden kaleye paralel bir orta yaptı ancak takım arkadaşları topa dokunamadı

23.dakikada Taylan orta alanda topu ceza sahasına kaldırdı, Mostafa Mohamed kafayı vurdu ama şutu kalecide kaldı

25.dakikada Emre Kılıç ara pasını verdi, çizgiye kadar inen Emre Akbaba kale sahasına çevirdi ancak son anda savunma topu uzaklaştırdı

26.dakikada Kayserispor'da deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok sakatlandı ve oyundan çıktı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 28.dakikada Kayserispor'da sakatlanan Uğur Demirok çıktı yerine Sapunaru girdi

NET FIRSAT! 29.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Orta alandan kaptığı topla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique, rakibini çalımlayıp golü atmak istedi ancak topu fazla açıncan pozisyondan yararlanamadı

BU KEZ FALCAO! 30.dakikada bu kez Galatasaray etkili geldi. Uygun durumda Falcao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti

34.dakkada sol kanattan Saracchi ortaladı kafayı Mostafa Mohamed vurdu ancak şutu yandan auta gitti

SARI KART! 36.dakikada Galatasaray'da Taylan ceza sahası yayında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü. Taylan böylece cezalı duruma düştü





38.dakikada serbest vuruşu Avramovski kullandı, sert şutunu kaleci Muslera çıkardı

SARI KART! 42.dakikada Kayserispor takımında oyundan çıkan ve yedek kulübesinde yer alan Uğur Demirok itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü. Uğur Demirok böylece cezalı duruma düştü

GOL! 44.dakikada Galatasaray, Falcao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sarachhi ortaladı, Falcao rakibinden önce hamle yapıp dokundu ve köşeden topu filelere gönderdi









İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

48.dakikada Emre Akbaba uygun durumda sert vurdu kaleci Doğan topu çıkarmayı başardı

50.dakikada sol kanattan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı. Aziz Behich ortaladı arka direkte Kolovetsios kafayı vurdu top yandan auta gitti

54.dakikada sol kanattan Aziz Behich geldi ortası kaleci Muslera'da kaldı

60.dakikada sol kanattan yine Saracchi etkili geldi, penaltı noktası civarına ortasını yaptı uygun durumda kafayı Mostafa Mohamed vurdu ancak şutu farklı biçimde auta gitti

NET POZİSYON! 66.dakikada sol kanattan Emre Kılınç korneri kullandı, Marcao arka direğe gönderdi uygun durumda Emre Akbaba kafayı vurdu ama top kaleye gitmedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Kayserispor'da Pedro Henrique ve Avramovski çıktı yerlerine Luckassen ve Kvrzic girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 67.dakikada Galatasaray'da Mohamed ve Emre Akbaba çıktı yerlerine Onyekuru ve Kerem girdi

70.dakikada sol kanattan korneri Lennon kullandı iyi yükselen Muhar kafayı vurdu ancak şutu kaleyi bulmadı

74.dakikada Falcao bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, Doğan'ı geçip kaleye paralel bir vuruş yaptı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Galatasaray'da Gedson Fernandes çıktı yerlerine Feghouli girdi

SARI KART! 77.dakikada Muhar orta alanda Kerem'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

79.dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanattan Ramazan ortaladı uygun durumda İlhan Parlak kafayı vurdu top dışarı gitti

GOL! 81.dakikada Galatasaray, Onyekuru ile durumu 2-0 yaptı. Sol kanatta topu alan Onyekuru rakibini geçip içeriye doğru hareketlendi pasında Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao'nun sert şutu üst direkten döndü, iyi takip eden Onyekuru plase bir vuruşla tamamladı ve golü attı

84.dakikada sağ kanattan Feghouli ortaladı kaleci Doğan son anda çıkıp topu aldı

GOL! 89.dakikada Galatasaray, Onyekuru ile durumu 3-0 yaptı. Feghouli'nin pasında Onyekuru topu aldı düzgün bir vuruşla golü atmayı başardı

Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı









Maçtan notlar

Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Galatasaray’da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11’ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray’da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed’in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11’de görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11’de görev alan Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11’iyle çıktı. Galatasaray’ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

Ev sahibi geçen haftanın 11’iyle sahada

Kayserispor’da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11’inde değişikliğe gitmedi. Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11’iyle çıktı. Ev sahibinin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Emre Demir, Miguel Lopes, Nurettin Korkmaz, Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic yer aldı.

Ligin 17. haftası öncesinde geçici olarak Hes Kablo Kayserispor’un başına getirilen ve takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Uğur Kulaksız, Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından yeniden bu görevi üstlendi. Kayserispor, Uğur Kulaksız yönetimindeki son iki maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.