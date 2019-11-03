Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Umut Bulut’un attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Kazanarak Süper Lig’de galibiyet alamayan tek takım unvanından kurtulan Kayserispor, puanını 7’ye yükseltirken iki maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 17 puanda kaldı.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | 10. hafta puan durumu ve fikstür

MAÇTAN DAKİKALAR

Kayserispor iç sahadaki karşılaşmaya Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz,Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor 11'yle başlarken Fenerbahçe; Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriqi kadrosuyla sahaya çıktı.

Maç başladı.

9. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Victor Moses'ın altı pas üzerine çevirdiği top Vedat Muriqi'nin ayaklarının ucundan geçerek sola açıldı.

20. dakikada Fenerbahçe'nin kaleyi karşıdan gören uzak mesafede kazandığı frikiği Ozan Tufan kullandı ve top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

25. dakikada Fenerbahçe'de sol kanattan yapılan ortaya Ozan Tufan, penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla bir vuruş yaptı. Top savunmaya çarparak kornere gitti.

1 dakikada 3 net pozisyon!

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde top ceza sahası dışına açılırken Victor Moses'ın gelişine yaptığı çok sert vuruş çataldan döndü.

26. dakikada Moses'ın direkten dönen topu sonrası bu kez Kayserispor, soldan Bilal ile etkili geldi. İçeri çevirdiği topta Adebayor topu kontrol etmek isterken kaybetti.

26. dakikada Kayserispor atağının dönüşünde Fenerbahçe, sol kanattan Garry Rodrigues ile etkili geldi ama vuruşunu Lung kurtardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kayserispor'da 27. dakikada sakatlanan Poulain oyundan çıkarken Levent Gülen oyuna dahil oldu.

30. dakikada Kayserispor, sağ kanattan Miguel Lopes ile etkili geldi. Ceza sahası içinde yerde kalan oyuncunun penaltı beklentilerine rağmen maçın hakemi Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

2 saniyede 4 fırsat!

38. dakikada Fenerbahçe, Kayserispor ceza sahasında büyük bir karambol yaratırken golü bulamadı. Sağ kanattan yapılan ortada ilk olarak Vedat Muriqi'in kafa vuruşunu Kayserispor savunması çıkarırken altı pasta kalan topa bu kez Luiz Gustavo vurdu. Onun çevirdiği topa bu kez Serdar Aziz, vuruşunu yaptı ama savunmadan döndü. Bu kez son şansı Garry Rodrigues yakaladı ama altı pas üzerinden yaptığı vuruş auta gitti. Fenerbahçe 2 saniyelik bir sürede 4 net gol şansı yakalamış oldu.

45+1. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında soldan hareketlenen Garry Rodrigues, ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden yaptığı vuruş auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

48. dakikada Fenerbahçe, sol kanattan yapılan ortada Vedat Muriqi ile golü buldu. Emre'nin pasında hareketlenerek ortayı yapan Hasan Ali Kaldırım'ın ofsayt olduğu belirlendi.

GOL | Kayserispor, 58. dakikada savunma arkasına atılan topta Umut Bulut'un kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu ve öne geçti: 1-0.

SARI KART | 61. dakikada Fenerbahçe'de Garry Rodrigues hakeme itirazları sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu oyundan çıkarken Pedro Henrique oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Fenerbahçe'de de Moses'ın yerine Deniz Türüç, oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.

71. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde, ceza sahası önüne açılan topta Luiz Gustavo'nun sağ ayakla yaptığı vuruş, direkten döndü.

72. dakikada sağ kanattan yapılan ortada top arkaya sekti ve altı pas içinde Zanka'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topta Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden vuruşunu yine Lung çıkardı.

74. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, sol kanattan topu çevirirken savunmaya çarpan topta Garry Rodrigues vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 75. dakikada hakeme yoğun penaltı itirazlarında bulunan Tolga Ciğerci sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Fenerbahçe'de Zanka oyundan çıkarken Mevlüt Erdinç oyuna dahil oldu.

SARI KART | 82. dakikada hakeme itirazları nedeniyle Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Kayserispor'da Dja Djedje oyundan çıkarken Ben Riestra oyuna girdi.

SARI KART | 86. dakikada Vedat Muriqi'ye yaptığı müdahale sonrası Kayserispor'da Yasir Subaşı sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90+1. dakikada Kayserispor, Adebayor'un pasında topla buluşan Mensah'ın önünü boşaltarak yaptığı şık vuruşla golü buldu. Fakat pozisyon ofsayt nedeniyle gol olarak değer kazanmadı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx), Abdennour (xx), Poulain (x) (Dk. 27 Levent xx), Şamil (x), Bilal (xx) (Dk. 64 Henrique xx), Lopes (xx), Djedje (xx) (Dk. 76 Rienstra x), Yasir (xx), Mensah (xx), Umut (xxx), Adebayor (xx)

FENERBAHÇE: Altay (xx), Hasan Ali (xx), Isla (xx), Serdar (xx), Zanka (xx) (Dk. 77 Mevlüt), Luiz Gustavo (xx), Emre (xx) (Dk. 70 Tolga Ciğerci x), Moses (xx) (Dk. 64 Deniz x), Ozan (xx), Rodrigues (xx), Muriç (xx)

GOL: Dk. 57 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yasir (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Rodrigues, Tolga Ciğerci, Serdar (Fenerbahçe)