(ÖZET) Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-4

Süper Lig 'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etti.

11. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole yaklaştı. İrfan Can'ın vuruşunda son anda savunma araya girdi.

16. dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Serdar'ın vuruşunda direk dibindeki Zajc, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rossi'nin karşı karşıya pozisyonda şutunda top Lung'da kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.

37. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın uzaktan frikiğini Altay, 90'dan çıkardı.

42. dakikada Kayserispor Gavranovic ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45. dakikada Fenerbahçe, Diego Rossi'nin attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İrfan Can'ın ortasında savunmaya çarpan top Rossi'nin önünde kaldı. Rossi, vuruşunda toplu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.

60. dakikada Kayserispor tribünleri sahaya sırtlarını dönerek alkışlı protesto gerçekleştirdi.

68. dakikada Fenerbahçe'de Rossi ve İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Arda Güler ve Pelkas oyuna dahil oldu.

75. dakikada Fenerbahçe'de Filip Novak ile Miha Zajc oyundan çıkarken, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo oyuna girdi.

84. dakikada Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Kayserispor taraftarları maçın son dakikalarında Hikmet Karaman'ı istifa davet etti.

90+3. dakikada Fenerbahçe, Arda Güler'in attığı golle skoru 4-0'a taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.







