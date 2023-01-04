(ÖZET) Kayserispor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-4

Süper Lig 'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Deplasman ekibi, mücadeleden 4-2'lik sonuçla galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıyan golleri; 1. dakikada Levent Mercan, 12. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne ile 47. dakikada Otabek Shukurov kaydetti. Kayserispor'un golleri; 57. dakikada penaltıdan Bernard Mensah ve 72. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

4-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, 16 maç sonunda 19 puana ulaştı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Kayserispor ise 16 maç sonunda 23 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

GOL | 1. dakikanın içinde ceza sahası dışında topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.





Levent Mercan, Kayserispor maçında 35. saniyede attığı golle birlikte, bu sezon Süper Lig'deki en hızlı ikinci golü attı. (Wout Weghorst - 31. saniye)

6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

GOL | 11. dakikada kaleci Bilal’den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

24. dakikada Ozdoyev’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi'nin şutu kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada Cardoso’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios’un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 47. dakikada ofsayt sonrası oyuna başlamak isteyen Kayserispor'da Bernard Mensah'tan topu kapan Otabek Shukurov, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olivier Kemen'in vuruşu savunmadan döndü.

50. dakikada Kayserispor'da rakip ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bernard Mensah'ın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

53. dakikada arka direğe yapılan ortayı Miguel Cardoso indirirken ceza sahası ön çizgisinden Bernard Mensah'ın yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

PENALTI | 56. dakikada Kayserispor, penaltı kazandı. VAR'da Dimitrios Kolovetsios'un kafa vuruşunda Fabio Borini'nin elle müdahalesini tespit eden maçın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 57. dakikada penaltı vuruşunda hata yapmayan Bernard Mensah, farkı 2'ye indirdi: 1-3.

GOL | 63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mbaye Diagne'nin şutu, Dimitrios Kolovetsios'a da çarparak ağlara gitti: 1-4.

GOL | 72. dakikada Kayserispor'un Emrah Başsan ile sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkteki Gustavo Campanharo'nun kafa vuruşu sonrası altı pasta İlhan Parlak'ın kafa vuruşu direğe de çarparak ağlara gitti: 2-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti.

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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini (Emrah dk. 46), Carole, Kemen (Ramazan dk. 77), Karimi (Gökhan dk. 46), Cardoso, Mensah, Mustafa (Campanharo dk. 46), Gavranovic (İlhan dk. 69)

Yedekler: Abdulkadir, Mane, Talha, Arif, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraskhi, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov (Nicholas dk. 66), Ricci, Ozdoev, Kouassi (Samed dk. 73), Borini (Burak dk. 66, Salih dk. 89), Diagne (Kazım dk. 73)

Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Adnan

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)

Sarı kartlar: Borini, Batuhan, Kazım (Fatih Karagümrük), Mensah (Kayserispor)