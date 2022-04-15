(ÖZET) Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı sonucu: 1-1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. hafta maçında Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor evinde Bülent Korkmazlı Çaykur Rizespor ’u konuk etti.

Kadir Has Stad'ında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Çaykur Rizespor 67’de Joel Pohjanpalo ile öne geçerken, Kayserispor bu gole 77. dakikada Emrah Başsan ile karşılık verdi.

Çaykur Rizespor’da bu sezon 14. golünü kaydeden Joel Pohjanpalo son 6 maçta 6. golüne ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 42'ye çıkarttı. Çaykur Rizespor ise puanını 30'a yükseltti.





MAÇTAN DAKİKALAR

1' l Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

11' l İbrahim Akdağ, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.

32' l Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

44' l Kayserispor takımından İbrahim Akdağ ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

66' l Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yannick Bolasie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

67' l GOL! Joel Pohjanpalo Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.

72' l Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İbrahim Akdağ çıkıyor ve yerine Andrea Bertolacci oyuna giriyor.

77' l GOL! Kayserispor takımı, Emrah Başsan ile eşitliği sağlıyor.

90' l Deniz Hümmet önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Deniz Hümmet tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

Maç bitti.

Kayserispor - Çaykur rizespor 11'ler

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah, Abdülkadir, Emrah, Thiam, İlhan

Çaykur Rizespor: Gökhan, G.Gönül, Selim, Holmen, Eren, Gedson, Phiri, Sabo, Umar, Bolasie, Pohjanpalo



