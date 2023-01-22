(ÖZET) Kayserispor - Beşiktaş maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş 'ı ağırladı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin Nkoudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta Kamerunlu oyuncu Kevin Nkoudou hastalığından dolayı karşılaşmada oynayamayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Nkoudou'nun üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle, maça az bir süre kala kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 16'sı Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak olmak üzere toplam 18 resmi mücadelede görev aldı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Vincent Aboubakar, Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı.

2. dakikada Beşiktaş, Nathan Redmond'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Campanharo’nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Redmond, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü Kayserispor'a karşı kaydetti.

4. dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Roman Saiss, Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

23. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah sarı kart gördü.

26. dakikada Masuaku’nun uzak direğe şutunda top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Nathan Redmond, Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

36. dakikada Gökhan Sazdağı’nın röveşatasında top az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada Tayfur’un sağ çaprazdan sert vuruşunda Hosseini topu çizgiden çıkardı.

42. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Salih’in vuruşunda top ağlarla buluştu.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Masuaku’nun sol kanattan ortasında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

66. dakikada arka direkte müsait pozisyondaki Cenk’in bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

70. dakikada Beşiktaş'ta yeni transfer Aboubakar, Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.

80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak top üstten gitti.

85. dakikada Carole’ün ortasında ceza sahası içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Kolovetsios’un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier, direkt kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'un ardından Süper Lig'de Kayserispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar galibiyetin ardından puanını 35'e yükseltti.