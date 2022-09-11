(ÖZET) Kayserispor-Antalyaspor maç sonucu: 1-0

Kayserispor, Süper Lig 'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Son maçında Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup olan Çağdaş Atan'lı Sarı-Kırmızılı ekip, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyordu. Kayserispor'un planı tuttu.

Thiam'dan 3 puanlık gol

Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında yenilgiye uğrayan Kırmızı-Beyazlılar karşısında Çağdaş Atan'ın ekibi 54. dakikada Mame Thiam'la golü buldu. Mücadelenin tek golü bu dakikada gelince karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

Kayseri 9, Antalya 6

Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında moral bulurken, Nuri Şahin'in Antalyaspor'unda mağlubiyet serisi 3 maça çıktı. Kayseri puanını 9 yaparken, Antalya 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

11' Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

16' Antalyaspor'da Hakan uzaklardan şansını denedi, kaleci Bilal kurtardı.

17' Bu kez Soner Aydoğdu ceza alanı dışından kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

19' Mame Thiam da uzaklardan vurdu ancak aut.

37' Ceza sahası içinde topla buluşan Alassane Ndao, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45' İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

54' Cardoso sağ kanattan içeri sert bir orta yaptı, arka direkte Mame Thiam kafayı vurdu ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

60' Ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bilal kurtarıyor.

65' Razaman ceza alanı sağ çaprazından vurdu ancak isabet sağlayamadı.

86' Güray altıpas üzerinden vurdu, aut.

Karşılaşma sona erdi.

Kayserispor-Antalyaspor 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Mame Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Hakan, Soner, Ndao, Ghacha, Haji Wright