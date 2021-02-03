ÖZET | Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'da Cristian Sapunaru ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Alanyaspor üst üste 7. deplasman maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig 'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Alanyaspor 'u konuk etti.
16. dakikada Umut Güneş’in vuruşunda top Doğan Alemdar’da kaldı.
19. dakikada Umut Güneş'in şutunda Doğan Alemdar topu kontrol etti.
45+1. dakikada Maglica’nın sert şutunda kaleci Marafona gole engel oldu.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
54. dakikada Kayserispor, Maglica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
76. dakikada Kayserispor'da Cristian Sapunaru ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Alanyaspor, Giorgos Tzavellas'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.