(ÖZET) Kayserispor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-2

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig 'in 12. haftasında karşı karşıya geldi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği 90 dakika gol düellosuna sahne oldu. 12. dakikada Badou Ndiaye ile geçen konuk takım, 65. dakikada Henry Onyekuru ile farkı 2'ye çıkardı, cevap 2 dakika sonra geldi.

67. dakikada sahneye çıkan Mario Gavranovic, takımını umutlandırdı. Gavranovic'e asist yapan Miguel Cardoso, 82. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 4 maçtır kaybetmeyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 20 puanla 8. sırada yer aldı. Sarı Kırmızılılar, 13. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek ve çıkışını sürdürmeye çalışacak.

2 farklı öne geçmesine rağmen Kayseri'den 1 puanla dönen Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, 9 maçtır kazanamıyor. Üst üste 2. beraberliğini alan ve 23 puanla 2. sırada yer alan Mavi Şimşekler, önümüzdeki hafta konuk olacağı Alanyaspor karşısında 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada ceza sahası içindeki Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada atılan uzun top sonrası topla buluşan Akintola'nın uzaktan şutu auta gitti.

39. dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Beyazıt'ın ceza sahası içinde Onyekuru ile girdiği mücadele sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Verdiği kararı VAR'da inceleyen Bayarslan, kararı iptal etti.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu az farkla yandan auta gitti.

45+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

50. dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in kafayla vuruşu üstten auta gitti.

65. dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topta Kayserispor defansını geçen Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

67. dakikada sağ kanattaki Cardoso'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

74. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

76. dakikada sağ kanatta Onur Bulut'un ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutu üstten auta gitti.

82. dakikada sağ kanattaki Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt - Onur Bulut, Ali Karimi (Dk. 72 Emrah Başsan), Hosseini, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 58 Gökhan Sazdağı), Mensah, Kemen (Dk. 58 Cardoso), Thiam (Dk. 72 Mane), Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek)

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Guldbrandsen), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 67 Gavranovic, Dk. 82 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 12 Ndiaye, Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Mensah, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Ndiaye, Onyekuru (Adana Demirspor)