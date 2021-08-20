(ÖZET) Kayserispor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 2. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı ve Kayserispor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta eşitlik bozulmadı.

17. dakikada Gökhan Sazdağı ile öne geçen ev sahibi, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. 62. dakikada konuk ekip, Babajide Akintola ile eşitliği yakaladı ve kalan dakikalarda başka gol olmadı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonae erdi.

3-0'lık Altay mağlubiyetinin ardından Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hikmet Karaman'a emanet eden Sarı Kırmızılılar, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçta 1 puan aldı. 26 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Adana temsilcisi ise ilk puanını Kayseri'de almış oldu.









MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli’nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.

GOL | 17. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Yukatel Kayserispor'da topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın sol çaprazda kaleye çektiği şutu kaleci Muric kurtar

31. dakikada ceza sahası dışında Gökhan İnler'in kaleye çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin kaleye çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında Mane'nin çektiği şutu kaleci Muric çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

57. dakikada topla ceza sahası içine giren Assombalonga'nın kaleye şutunu kaleci Lung çeldi. Ardından Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

GOL | 62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli'nin pasıyla topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında Sinan Kurt'un pasında topla buluşan Balotelli'nin kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

84. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Ramazan Civelek (Dk. 79 Uzodimma), Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 59 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan, Attamah, İlhan Parlak (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Cardoso), Mane (Dk 90+2 Yasir Subaşı)

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 37 Semih Güler), Akintola (Dk. 75 Ezeh), Gökhan İnler (Dk. 46 Stambouli), Belhanda (Dk. 46 Assombalonga), Castro (Dk. 71 Bjarnason), Balotelli

GOLLER: Dk. 17 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 62 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Svensson, Ferhat Kaplan, Semih Güler, Balotelli, Akintola, Ezeh, Stambouli (Adana Demirspor)