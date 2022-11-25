2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ile Senegal karşı karşıya geldi.
20. dakikada Katar'da Ismaeel Mohammad, sarı kart gördü.
24. dakikada Senegal'de Gueye'nin şık vuruşunda top az farkla auta gitti.
30. dakikada Senegal'de Boulaye Dia, sarı kart gördü.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1596139532088659968
İlk gol geldi!
41. dakikada Senegal, Boulaye Dia'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
45+1. dakikada Katar'da Homan Ahmed, sarı kart gördü.
İlk yarı Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Skoru 2-0'a taşıdı!
48. dakikada Senegal, Diedhiou'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.
52. dakikada Senegal'de Jakobs, sarı kart gördü.
60. dakikada Katar, Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu çekti.
Dünya Kupası'nda ilk gol!
78. dakikada Katar, Muntari'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi.
84. dakikada Senegal, Bamba Dieng'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti.