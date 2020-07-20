(ÖZET) Kastamonuspor - Tuzlaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Play-Off maçları başladı. Çeyrek final maçında Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 53 puan toplayan Kastamonuspor sezonu 3. sırada bitirdi. Aynı puanlı Tuzlaspor ise averajla 4. sırada yer aldı.

Tuzlaspor, Kastamonuspor'u Batuhan Karadeniz'in golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. İstanbul ekibi, yarı finalde Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Ankara Demirspor ile kozlarını paylaşacak.