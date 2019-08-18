(ÖZET) Kasımpaşa - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor sezonun ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Avrupa'da yoluna devam doludizgin devam eden ve sezona 3 puanla başlamak isteyen Ünal Karaman'ın öğrencileri, öne geçse de galip gelemedi.

Son haftaların forma ismi Sörloth ile 34'de öne geçen Fırtına, 39'da Aytaç Kara'nın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4’üncü dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı. Campi’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11’inci dakikada Trabzonspor korner kazandı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Fernandes ön direkte kafa vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20’nci dakikada rakip ceza sahasında yapılan baskı sonucunda topla buluşan Sörloth’un şutunda top yandan auta gitti.

21’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

34’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Abdulkadir Ömür, Khalili’den kaptığı topla Sörloth’u hareketlendirdi. Ceza sahasına giren Norveçli oyuncu, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada Kasımpaşa mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ben Youssef’in sağ kanatta yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

40’ıncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çizgide topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın yaptığı ortada Aytaç Kara topun gelişine yarım vole vurdu. Obi Mikel’e çarpan top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

80’inci dakikada hızlı çıktı. Sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme, Abdulkadir Ömür’ü gördü. Abdulkadir, ceza sahasındaki Sörloth’a çıkardı. Norveçli oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ortasında Koita kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.

85’inci dakikada Novak’ın pasıyla sol çizgide hareketlenen Nwakaeme’nin içeri çevirdiği topta Ekuban bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

87’nci dakikada Koita, sağ kanattan ceza sahasına girdi, içeri çevirdiği topta Aytaç bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Kasımpaşa - Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, transfer döneminde kadroya dahil edilen 5 ismi ilk 11'de oynattı.

Kaleyi Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen Fatih Öztürk'e emanet eden Özdeş, savunma hattını Popov, Fernandes, Ben Youssef ve Karim Hafez'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Aytaç Kara ve Khalili'yi görevlendiren Kemal Özdeş, bu ikilinin önünde Koita, Hajradinovic ve Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü. Özdeş'in gol yollarındaki tercihi ise yeni transfer Mame Thiam oldu.

TRABZONSPOR 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu'nda Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmada Hüseyin Türkmen ve Hosseini'nin yerine yeni transferler Campi ve Fernandes'e, orta sahada Abdülkadir Parmak'ın yerine Obi Mikel'e, hücum hattında Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı'ya görev verdi. Trabzonspor sahada şu 11 ile yer aldı: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

7 İSİM İLK KEZ SÜPER LİG'DE BOY GÖSTERDİ

İki takımda maça 11'de başlayan 7 isim Süper Lig'de ilk kez görev aldı. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Fernandes, ve Mame Thiam, Süper Lig'de ilk kez forma giyiyor. Trabzonspor'da ise Campi, Fernandes, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sörloth, Süper Lig'deki ilk maçlarına çıktılar.

AHMET AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Ağaoğlu'nu Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE SELİM SOYDAN TRİBÜNDE

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Şenol Güneş, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan ile birlikte izledi. Öte yandan iki takım oyuncuları sahaya "Afetlere hazır ol" pankartıyla çıktı.