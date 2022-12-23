ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor maç sonucu: 1-2

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 15. haftasında Sivasspor 'u konuk etti. Son 5 maçından 2 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkarak Kasımpaşa, 15 puanla 13. basamakta haftaya girdi. Şenol Can'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Selçuk İnan, ilk lig maçında Lacivert Beyazlılar'ın galibiyet hasretine nokta koymaya çalıştı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, deplasmanda kazanıp kötü gidişatı durdurmak istedi.

Maça Sivasspor etkili başladı. Yiğidolar, 14. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa Ben Ouannes'in şık golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Sivasspor Max Gradel'in golüyle durumu 2-1'e getirdi. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda 2-1'lık skorla galip gelmeyi bildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça ev sahibi Kasımpaşa başladı.

⚽ GOL | 14' Sivasspor, Dia Saba ile 1-0 öne geçti. Yiğidolar, sol kanattan etkili geldi. Dia Saba rakiplerini geçtikten sonra soldan bindirme yapan Uğur Çiftçi'ye gönderdi. Uğur, tek topla ceza sahasına yerden pasını attı. Dia Saba topu kontrol edip şutunu attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

⏱ 29' Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Mamadou Fall, sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına doğru ilerledi. Senegalli futbolcu ceza sahasının solundan bindirme yapan takım arkadaşı Ben Ouannes'e pasını attı. Tunuslu futbolcu şutunu attı ancak top direkten geri geldi.

⏱ 29' Direkten dönen toptan sonra Sivasspor kontratak şansı yakaladı. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına doğru ilerleyen Yatabare, rakibini çalımladıktan sonra şutunu attı ancak top üstten az farkla auta gitti.

⚽ GOL | 39' Kasımpaşa, Ben Ouannes'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Ev sahibi paslaşmalarla rakip ceza sahası çevresine kadar ilerledi. Fode Koita, ceza sahası yayı üzerinden soldaki Ben Ouannes'i gördü. Tunuslu futbolcu topu kontrol edip vuruş için kendisine alan açtı ve sağ ayağıyla şık bir gole imza attı.

⏱ 54' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sivasspor'un çıkarken kaptırdığı topta hareketlenen Ben Ouannes sol kanatta meşin yuvarlakla buluştu. Ceza sahasına gönderdiği ortaya Fode Koita şutunu attı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 66' Sivasspor bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin arka direğe gönderdiği ortaya Yatabare'den önce Kasımpaşa savunması dokundu. Penaltı noktasının biraz önüne gelen topa Gradel dokundu ve topu filelere gönderdi.

⏱ 70' Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Mickael Tirpan ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Mamadou Fall kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.



