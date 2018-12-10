(ÖZET) Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Chery, 69'uncu dakikada Deniz ve 80'inci dakikada Mensah kaydetti. Kayserispor bu sonuçla ligde 4 hafta sonra galibiyet aldı.

Son 6 haftada 3 gol atabilen Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde çıkılan ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-0'la geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada Chery'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut'un şutunda kaleci Ramazan topu kontrol etmeyi başardı.

17'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chery, Veigneau'nün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar bu pozisyon sonrasında devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

21'inci dakikada penaltı atışında topun başına Chery geldi. Chery'nin vuruşunda top kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

25'inci dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Trezegeut geçti. Mısırlı oyuncu zor açıdan direkt kaleyi denedi. Kaleci Lung topu kornere tokatladı.

28'inci dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında bulunan Trezeguet'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Lung gole izin vermedi.

30'uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Lung bu pozisyonda da gole izin vermedi.

31'inci dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'in plase vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

34'üncü dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Chery'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Umut Bulut'un uzak mesafeden vuruşunda top üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada Eduok'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne, Deniz Türüç'ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

37'nci dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lung köşeden topu çıkartmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet ortaladı. Ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu çelmeyi başardı.

53'üncü dakikada konuk Kayserispor mutlak bir pozisyondan faydalanamadı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında sol kanattan Bilal içeri çevirdi. Kasımpaşa savunmasını geçen topla arka direkte Umut buluştu. Umut'un kale sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan gole izin vermedi.

62'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Eduok, Trezeguet'i gördü. Mısırlı oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Pavelka'nın ortasında topa yükselen Diagne, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Trezeguet'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada kaçan penaltı atışının ardından Kayserispor hızlı atağa çıktı. Mensah'ın içeri çevirdiği topta kaleci Ramazan, Umut Bulut'tan önce topa müdahale etti. Sonrasında Veysel'e çarpan top Deniz Türüç'ün önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR merkezinden gelen uyarıyla hakem Serkan Çınar, golü verdi: 0-2.

80'inci dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında Kravets, topu Chery'e aktardı. Chery savunma arkasına koşu yapan Mensah'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chery'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

TAYFUR HAVUTÇU TRİBÜNDE

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'nın konuğu Kayseri oldu. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu da tribünde takip etti.

'ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM' PANKARTI

Mücadele öncesinde iki takım maç seremonisine 'Engelleri Birlikte Aşalım' pankartıyla çıktı. Seremonideki tüm futbolcuların yağan yağmur sebebiyle yağmurluklarını birlikte seremoniye çıktıkları çocuklara vermesi de dikkat çekti.