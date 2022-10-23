ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'de 11. hafta maçında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. 90 dakika boyunca tek golü atan konuk ekip mücadeyi 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezonki 6. galibiyetini alan Kayserispor'un tek golü 43. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Konuk ekip bu sonucun ardından 19 puana yükselirken Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Kayserispor gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Konyaspor 'a mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan’ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen’in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah’ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOOOOL | 43. dakikada Kemen’in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

GOOOOL | 43. dakikada Kemen'in ortasında Thiam topu ağlara gönderdi ve Kayserispor Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI

46. dakikada gole yaklaşan takım Kasımpaşa oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Haris Hajradinovic. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

52. dakikada Kasımpaşa atağında Stephane Bahoken kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Kayserispor takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.

56. dakikada Valentin Eysseric çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

65. dakikada Kayserispor gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Majid Hosseini.

72. dakikada Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda Kasımpaşa atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Mortadha Ben Ouanes.

85. dakikada Mensah ceza sahası içinden vuruşunu yaptı top direkten döndü. İkinci gole çok yaklaştı Kayserispor.

88. dakikada Kayserispor kalecisi topu elinden kaçırdı önce ancak zorda olsa kontrolü sağladı. Kasımpaşa beraberlik şansı yakalamıştı.

Kasımpaşa - Kayserispor 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken.

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolobetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Cardoso, Thiam.



