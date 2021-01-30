ÖZET | Kasımpaşa - Kayserispor maç sonucu: 0-1
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, uzatmalarda Uğur Demirok'un attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Uğur Demirok, Kayserispor'da ilk 11'de başladığı ilk maçta takımına 3 puanı getiren golü attı. Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı.
Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u konuk etti.
8. dakikada Yusuf Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.
12. dakikada Campanharo’nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
22. dakikada kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica’dan aldı ve gole izin vermedi.
23. dakikada Kasımpaşa'da Luckassen sarı kart gördü.
45+1. dakikada Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
46. dakikada Kaısmpaşa'da Thelin oyundan çıkarken Hodzic oyuna girdi.
55. dakikada Kaısmpaşa'da Aytaç Kara sarı kart gördü.
62. dakikada Kayserispor'da Maglica oyundan çıkarken İlhan Parlak oyuna girdi.
63. dakikada Kasımpaşa'da Anıl Koç ve Yusuf Erdoğan oyundan çıkarken, Varga ve Koomson oyuna girdi.
74. dakikada Kayserispor'da Lennon oyundan çıkarken, Ramazan Civelek oyuna girdi.
75. dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic oyundan çıkarken, Yasin Dülger oyuna girdi.
85. dakikada Kayserispor'da Gustavo Campanharo ve Pedro Henrique oyundan çıkarken, Attamah ve Nurettin Korkmaz oyuna girdi.
90+4. dakikada Kayserispor, Uğur Demirok'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.