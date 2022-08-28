(ÖZET) Kasımpaşa-Hatayspor maç sonucu: 1-0

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig 'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden, Kasımpaşa, kötü gidişata evinde son verdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Mert Güzenge'nin yönettiği 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayan İstanbul temsilcisi, bu sezonki ilk galibiyetini aldı, 3 puanla 15. sıraya yerleşti. Ev sahibine 3 puanı getiren gol; 36. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.

İlk haftayı BAY geçmesinin ardından Trabzonspor 'a 1-0, Gaziantep FK'ya ise 2-1 mağlup olan Hatayspor, Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybetmesiyle üst üste 3. maçından puansız ayrılmış oldu. Bordo Beyazlılar, puansız son sırada yer alıyor.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj’ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic’in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze’nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.

19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj’ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric’in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

75. dakikada Adekugbe’nin sol taraftan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga’nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.

89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında oluşan karambolde Varga’nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ömer Tevfik Özkoç

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 86 Erdem Çetinkaya)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Bertuğ Özgür Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Varga), Falette, Adekugbe, Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Riberio (Dk. 75 Onur Ergün), Boudjemaa, Lobjanidze, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), El Kaabi

GOL: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Eysseric, Ahmet Engin, Fall (Kasımpaşa) - Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)