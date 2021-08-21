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ÖZET | Kasımpaşa-Giresunspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 2. hafta maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 puana uzandı. Karadeniz ekibinin Diabate ile attığı gol VAR'a takıldı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 00:34 Son Güncelleme:
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ÖZET | Kasımpaşa-Giresunspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 2. hafta maçında Kasımpaşa, ligin yeni ekibi Giresunsunspor'u konuk etti.

Lacivert beyazlılar, 15. dakikada Jorgensen ve 90+2. dakikada Umut Bozok'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve sezonun kendi adına ilk galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. İlk maçta Galatasaray 'a boyun eğen Giresunspr ile 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de henüz puanla tanışamadı.

Kasımpaşa-Giresunspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Jorgensen.

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio, Balde, Diabate.


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