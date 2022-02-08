ÖZET | Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Gaziantep FK, geriye düştüğü maçta geriden gelerek Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kasımpaşa, 31. dakikada Mortadha Ben Ouannes'in golüyle öne geçmeyi başardı. Gaziantep FK, 42. dakikada Joao Figueiredo ile rakibine cevap verdi. 80. dakikada Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve kazanılan penaltıda Gaziantep FK, 81. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Kasımpaşa'nın ciddi baskısına rağmen Gaziantep FK, üstünlüğü vermeyerek maçı kazanan taraf oldu.

Gaziantep FK, 4. turda Sakaryaspor'u 3-1 ile geçtikten sonra 5. turda Bursaspor 'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda elemeyi başarmıştı. Kasımpaşa'yı da geçerek şimdi çeyrek finale ulaştılar.

Kasımpaşa, 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Alanya Kestel'i 5-0, Kocaelispor'u 5-3 geçerek geldiği son 16 turunda Gaziantep FK'ya elenmiş oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından uygun pozisyonda yaptığı sert vuruşu Günay Güvenç çıkarırken dönen topta da Hamza Mendly, Kasımpaşa'ya gol izni vermedi.

GOL | 31. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Valentin Eysseric ile kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Mortadha Ben Ouannes, takımını öne geçirdi: 1-0.

34. dakikada Gaziantep FK, beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Furkan Soyalp'ın kullandığı kornerde ön direkte Muhammet Demir'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Figueiredo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruş auta gitti.

35. dakikada bu kez Kasımpaşa, ikinci gole çok yaklaştı. Doğucan'ın uzun pasında Hamza Mendly ve Ertuğrul'un arasından çıkan Mamadou Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu ise Günay Güvenç, ayağıyla çıkarmayı başardı.

36. dakikada Gaziantep FK, hızlı çıktı. Figueiredo'nun pasında bu kez Hamza Mendyl, iki Kasımpaşalı oyuncunun arasından çıkarak Harun ile karşı karşıya kaldı. Mendyl'in dokunuşunu kaleci Harun Tekin, çıkarmayı başardı.

38. dakikada Figueiredo'ya doğru yapılan ortayı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Recep Niyaz'ın gelişine yaptığı sert vuruşu Harun Tekin köşeden çıkardı.

GOL | 42. dakikada Gaziantep FK'da savunma arkasına atılan top sonrası Kasımpaşa kalecisi Harun Tekin ve stoper Uros Spajic'in anlaşmazlığı sonrası top önünde kalan Joao Figueiredo, ceza sahası dışından topu boş kaleye göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

62. dakikada Kasımpaşa'nın çıkarken kaybettiği top sonrası rakibini eksik adamla yakalayan Gaziantep FK'da Muhammet Demir, ceza sahası içinde Donk'tan sıyrıldı ve çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan Harun Tekin, başarılı oldu.

64. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendyl, kaleci Harun'un çıktığını görünce yerden arka direğe çevirdi. Figueiredo, kayarak vuruşunu yapmak istedi ancak yetişemedi.

67. dakikada Gaziantep FK'da Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu Harun Tekin, köşeden çıkardı.

70. dakikada Gaziantep FK'nın ceza sahası ön çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Muhammet Demir'in şutu üstten dışarı gitti.

PENALTI | Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Joao Figueiredo'nun ön direkte yaptığı vuruşu, kaleci Harun Tekin çıkardı. Dönen topa bir kez daha Figueiredo vururken çizgide Mortadha Ben Ouannes, bir müdahalede bulundu. VAR incelemesi sonucunda 80. dakikada Gaziantep FK, penaltı kazandı.

KIRMIZI KART | Kasımpaşa'da penaltıya sebebiyet veren Mortadha Ben Ouannes, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

GOL | 81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Alexandru Maxim, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-2.

90+2. dakikada Gaziantep FK'da sol kanattan Alexandru Maxim'in içeri çevirdiği topta ceza sahası içindeki Sagal, bomboş pozisyonda topa dokunamadı.

Kalan bölümde Kasımpaşa'nın ciddi baskısına rağmen başka gol olmadı ve Gaziantep FK, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

KASIMPAŞA: Harun Tekin - Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 42 Hadergjonaj), Donk, Spajic, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 73 Travnik), Fall (Dk. 73 Ahmet Engin), Hajradinovic, Ben Ouannes, Umut Bozok

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosca (Dk. 46 Merkel), Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 71 Maxim), Vetrih (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Mendyl, Muhammet Demir (Dk. 71 Sagal), Figueiredo (Dk. 86 Börven)

GOLLER: Dk. 31 Ben Ouannes (Kasımpaşa) - Dk. 42 Figueiredo, Dk. 81 Maxim (P) (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj (Kasımpaşa) - Muhammet Demir (Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 Ben Ouannes (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.