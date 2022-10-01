ÖZET | Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0

Kasımpaşa ile Gaziantep FK Süper Lig 'de 8. hafta maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu tek golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı bildi.

Kasımpaşa'nın tek golünü Kosovalı Bersant Celina 57. dakikada kaydetti. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi takım sahadan 3 puanla ayrıldı. Kasımpaşa son 5 maçta 4. galibiyetini alırken Gaziantep FK'nın kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Bu sonuçların ardından Kasımpaşa 12 puana yükselirken Gaziantep FK 11 puanda kaldı.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

Kasımpaşa - Gaizantep FK arasındaki mücadele başladı...

7. dakika | Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic rakip kaleyi yokluyor ancak sonuç çıkmıyor.

12. dakika | Gaziantep Lazar Markovic'le gole yaklaştı. Ancak Markovic'in şutu kaleli bulmuyor.

35. dakika | Kasımpaşa tehlikeli bölgeden fkikik kazandı ancak Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

45+4. dakika | Penaltı kararı çıktı. Sagal'ın müdahalesinde Ben Ouanes yerde kaldı. Ancak penaltı pozisyonu öncesinde ofsayt kararı çıktığı için penaltı iptal edildi.

İLK YARI SKORU: KASIMPAŞA 0-0 GAZİANTEP FK

İkinci yarı başladı...

GOOOOOL | 57. dakikada Kasımpaşa Bersant Celina'nın attığı golle ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Kasımpaşa-Gaziantep FK 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart



