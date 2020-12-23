ÖZET | Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 0 - 4
Gaziantep FK, Süper Lig'de durdurulamıyor. Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi net bir skorla kazanan Gaziantep FK son 12 maçını kaybetmedi. Sumudica'nın ekibi son 6 haftada ise 5 kez sahadan galip ayrılmış oldu ve 24 puanla 4.sıraya çıktı. Kasımpaşa ise evinde 13 maçlık yenilmezlik serisini bu karşılaşma ile yitirdi
Son haftaların başarılı takımı Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı geçti. Maxim'in iki gol ile öne çıktığı maçta Gaziantep FK adına diğer golleri Jefferson ve Muhammet Demir attı.
Gaziantep FK böylece puanını 24 yaptı ve 4.sıraya çıktı. Kasımpaşa ise 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisini yitirdi. Sumudica'nın ekibi ayrıca üst üste 3 hafta İstanbul ekiplerini mağlup etmiş oldu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Maçtan Notlar
4.dakikada sol kanattan Güray ortaladı ancak top dışarı gitti
PENALTI! 8.dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı
GOL! 9.dakikada Maxim penaltıdan konuk ekibi 1-0 öne geçirdi
12.dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan geldi ortasından sonuç gelmedi
SARI KART! 16.dakikada Gaziantep FK takımında Güray sarı kart gördü
18.dakikada Kasımpaşa adına Hodzic şutunu çekti top kaleyi bulmadı
SARI KART! 20.dakikada Gaziantep FK takımında Tosca sarı kart gördü
GOL! 25.dakikada Gaziantep FK, Maxim'in golüyle 2-0 öne geçti
33.dakikada ceza sahası önünde uygun durumda topu alan Hajradinovic şutunu çekti top dışarı gitti
41.dakikada Djilobodji'nin şutu savunmadan geri geldi
44.dakikada Hajradinovic'in şutunu son anda kaleci çıkardı
İlk yarıyı konuk ekip 2-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı
SARI KART! 52.dakikada Kasımpaşa takımında Hodzic sarı kart gördü
GOL! 57.dakikada Gaziantep FK, Jefferson'ın golüyle 3-0 öne geçti. Mirallas'ın kullandığı kornerde Jefferson vurdu ve golü attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Gaziantep FK takımında Dicko ve Kenan çıktı yerlerine Vetrih ve Muhammet Demir girdi
72.dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası dışından vurdu kaleci Günay topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Kasımpaşa takımında Hajradinovic ve Yusuf çıktı yerlerine Doğucan ve Yasin girdi
GOL! 79.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle 4-0 öne geçti.
82.dakikada Hodzic uygun durumda kaleyi denedi şutu dışarı gitti
SARI KART! 83.dakikada Kasımpaşa takımında Brecka sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Gaziantep FK takımında Jefferson çıktı yerine Furkan Soyalp girdi
Karşılaşmayı Gaziantep FK 4-0 galip bitirdi