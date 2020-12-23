ÖZET | Kasımpaşa - Gaziantep FK maç sonucu: 0 - 4

Son haftaların başarılı takımı Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı geçti. Maxim'in iki gol ile öne çıktığı maçta Gaziantep FK adına diğer golleri Jefferson ve Muhammet Demir attı.

Gaziantep FK böylece puanını 24 yaptı ve 4.sıraya çıktı. Kasımpaşa ise 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisini yitirdi. Sumudica'nın ekibi ayrıca üst üste 3 hafta İstanbul ekiplerini mağlup etmiş oldu.









Maçtan Notlar

4.dakikada sol kanattan Güray ortaladı ancak top dışarı gitti

PENALTI! 8.dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı

GOL! 9.dakikada Maxim penaltıdan konuk ekibi 1-0 öne geçirdi

12.dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan geldi ortasından sonuç gelmedi

SARI KART! 16.dakikada Gaziantep FK takımında Güray sarı kart gördü

18.dakikada Kasımpaşa adına Hodzic şutunu çekti top kaleyi bulmadı

SARI KART! 20.dakikada Gaziantep FK takımında Tosca sarı kart gördü

GOL! 25.dakikada Gaziantep FK, Maxim'in golüyle 2-0 öne geçti

33.dakikada ceza sahası önünde uygun durumda topu alan Hajradinovic şutunu çekti top dışarı gitti

41.dakikada Djilobodji'nin şutu savunmadan geri geldi

44.dakikada Hajradinovic'in şutunu son anda kaleci çıkardı

İlk yarıyı konuk ekip 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

SARI KART! 52.dakikada Kasımpaşa takımında Hodzic sarı kart gördü

GOL! 57.dakikada Gaziantep FK, Jefferson'ın golüyle 3-0 öne geçti. Mirallas'ın kullandığı kornerde Jefferson vurdu ve golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Gaziantep FK takımında Dicko ve Kenan çıktı yerlerine Vetrih ve Muhammet Demir girdi

72.dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası dışından vurdu kaleci Günay topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Kasımpaşa takımında Hajradinovic ve Yusuf çıktı yerlerine Doğucan ve Yasin girdi

GOL! 79.dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in golüyle 4-0 öne geçti.

82.dakikada Hodzic uygun durumda kaleyi denedi şutu dışarı gitti

SARI KART! 83.dakikada Kasımpaşa takımında Brecka sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Gaziantep FK takımında Jefferson çıktı yerine Furkan Soyalp girdi

Karşılaşmayı Gaziantep FK 4-0 galip bitirdi



