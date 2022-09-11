(ÖZET) Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu: 2-3

Transferin son gününde 5 yıldıza imza attırarak gövde gösterisi yapan Galatasaray , Süper Lig 'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılı ekip geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki ekibin karşılıklı hücumları ile başlarkeni gol perdesini 16. dakikada Kasımpaşa açtı. Bahoken'in golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Geriye düşmesinin ardından ataklarını yoğunlaştıran Galatasaray, 21. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi. 69. dakikada yeniden sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa, 90. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi, maçta başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetine uzanan Galatasaray puanını 13'e yükseltti. 2 maç aradan sonra kaybeden Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

1'| Maçın henüz başında Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Yunus Akgün'ün sol kanattan arka direğe gönderdiği ortada Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

7'| Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Sergio Oliveira ceza sahasına ortasını yaptı. Emin Bayram'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Kasımpaşa öne geçti

GOL | Kasımpaşa, 16. dakikada Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği topa Stephane Bahoken yükseldi. Bahoken kafa vuruşuyla topu ağalara gönderdi.

Galatasaray eşitliği sağladı

GOL | Galatasaray 21. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle skora eşitliği getirdi. Yunus Akgün sağ kanattan dip çizgiye inerek yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Gomis vuruşunda topu ağlara gönderdi.

25'| Galatasaray'da Sacha Boey sağ kanattan ortasını yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nu aşan topu arka direkte Oliveira kontrol edemedi.

30'| Galatasaray gole yaklaştı. Sarı-Kırmızılı ekipte Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

36'| Kasımpaşa'da Bersant Celina ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu son anda çeldi.

42'| Galatasaray'da Yunus Akgün, ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Galatasaray öne geçti

GOL | Galatasaray, 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Sergio Oliveira savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Genç futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda takımını öne geçirdi.

58'| Kasımpaşa'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Valentin Eysseric ortasını yaptı. Kaleci Muslera topu yumrukladı ve pozisyonu engelledi.

Fark 2'ye çıktı

GOL | Galatasaray, 69. dakikada yeniden Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile farkı 2'ye yükseltti. Patrick van Aanholt'tan aldığı pası ceza sahası dışında kontrol eden Kerem Aktürkoğlu uzak mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

75'| Kasımpaşa'da Stephane Bahoken ceza sahası dışından şansını denedi. Top yandan auta gitti.

83'| Sağ kanattan Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topa Sergio Oliveira vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

Kasımpaşa farkı 1'e indirdi

GOL | Kasımpaşa, 90. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yaptı. Sadı Çiftpınar kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmadan Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

OKAN BURUK'TAN TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahada 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak Kasımpaşa maçında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yerine genç stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü.

MATA VE ICARDI KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Juan Mata ve Mauro Icardi, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, hazır olmadıkları gerekçesiyle iki ismi karşılaşma kadrosuna dahil etmedi. İki futbolcu karşılaşmayı locadan takip etti. Öte yandan yine transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Rashica, Ross ve Yusuf Demir ise Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Yusuf Demir ve Rashica ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.