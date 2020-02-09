Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar’ı galibiyete taşıyan goller 7. dakikada Yassine Meriah (kendi kalesine), 22. ve 41. dakikalarda Adem Büyük’ten geldi.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken puanını da 39 yaptı.

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Kasımpaşa’nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve ev sahibi ekip, 16 puanda kaldı.

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MAÇTAN BÖLÜMLER

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maçın henüz başında 4. dakikada sakatlık sorunu yaşayan Saracchi oyundan çıkarken Martin Linnes, oyuna giren isim oldu.

GOL | 7. dakikada Mariano'nun savunma arkasına attığı topta Emre Akbaba hareketlendi. Topu ceza sahası sağ çizgisinde Emre Akbaba, topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun çizgiden yaptığı vuruş Meriah'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Kasımpaşa'da Ndongala'nın ortasında Mame Thiam'ın kafası yandan dışarı gitti.

PENALTI | 21. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Emre Akbaba'nın volesinde top, Hadergjonaj'ın eline çarptı ve Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.

SARI KART | 21. dakikada penaltı pozisyonu sonucunda Hadergjonaj, sarı kart gördü.

GOL | 22. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük, penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

29. dakikada Galatasaray, sol kanattan etkili geldi. Linnes, Ömer Bayram ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden topu kurtarıp vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.

33. dakikada Galatasaray'da Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşu dışarı gitti.

GOL | 41. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada Adem Büyük, ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibinden kurtulan Adem, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucunda ise pozisyonda ofsayt olmadığı belirlenerek skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta, savunmadan sekip ceza sahası dışına açılırken Haddadi'nin gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın yerine İlhan Depe oyuna giren isim oldu.

60. dakikada Kasımpaşa, sağ kanattan etkili geldi. İlhan'ın ortasında Mame Thiam, altı pasta bomboş pozisyonda istediği kafa vuruşunu yapamadı.

SARI KART | Kasımpaşa'da Brecka, Adem Büyük'e yaptığı hareket sonucunda 60. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba oyundan çıkarken Henry Onyekuru oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Kasımpaşa'da da Ndongala'nın yerine Anıl Koç oyuna girdi.

67. dakikada Kasımpaşa'da Haddadi, sol kanattan topu sürerek vuruşunu yaptı ve top yandan dışarı gitti.

68. dakikada Galatasaray'da Henry Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaparken Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkardı. Altı pasın üzerinde kalan topa Adem Büyük ve Lemina aynı anda hareketlendiler fakat golü bulamadılar.

77. dakikada Galatasaray, gole bir kez daha yaklaştı. Marcao'nun uzun pasında Onyekuru topla buluştu. Onyekuru'nun Linnes'e pasında Norveçli oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşu, kaleci Fatih kurtardı. Dönen topta Feghouli'nin vuruşunu ise savunma engelledi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Galatasaray'da Seri'nin yerine Selçuk İnan oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Kasımpaşa'da da Tarkan'ın yerine Gohou oyuna girdi.

90+2. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasında hareketlenen Onyekuru'nun karşı karşıya yaptığı vuruş kaleci Fatih'in müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

KASIMPAŞA: Fatih, Mickael Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Meriah, Aytaç, Ndongala (Dk. 65 Anıl), Quaresma (Dk. 59 İlhan Depe), Tarkan (Dk. 81 Gohou), Thiam

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri (Dk. 80 Selçuk), Lemina, Feghouli, Ömer, Emre Akbaba (Dk. 65 Onyekuru), Adem Büyük

GOLLER: Dk. 7 Meriah (K.K.), Dk. 22 (Pen.) ve Dk. 41 Adem (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj, Brecka (Kasımpaşa)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 21. hafta maçında Kasımpaşa’ya konuk olan Galatasaray’da ligdeki son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda kadroda yer almazken, Martin Linnes de yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Mario Lemina ile Marcelo Saracchi’yi görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Martin Linnes’in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru oturdu.

- Saracchi ilk 11’de başladığı maçta 3. dakikada sakatlandı

Galatasaray’da sakatlığı geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu.

Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti.

İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao ise müsabakanın kadrosunda yer almadı.

- Donk 300 bin avro daha kazandı

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı.

Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin avronun daha sahibi oldu.

Süper Lig’de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.

- Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktı

Kasımpaşa’da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa’daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

Karşılaşma öncesinde Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.