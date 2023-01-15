ÖZET | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig 'de 18. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük İstanbul derbisinde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa 1-0 öne geçti ancak Fatih Karagümrük muhteşem bir geri dönüşe imza atarak skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü Bahoken söyledi ve mücadele 2-2 bitti.

Ev sahibi takımın gollerini 30. dakikada Florent Hadergjonaj ve 90+10. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 51. dakikada İbrahim Dresevic ve 61. dakikada Fabio Borini attı. Bu sonucun ardından iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.

(Maçtan dakikalar)

Karşılaşma öncesi Selçuk İnan ve Andre Pirlo birbirlerine başarı dileğinde bulundu.

13. dakika | Fatih Karagümrük Kazım'la gole yaklaştı. Ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.

21. dakika | Shukurov şansını deniyor. Yine savunma girdi araya. Kasımpaşa savunması tehlikeyi önlüyor.

PENALTI: 28. dakikada Shukurov'un elle müahalesi maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

GOOOL | Florent Hadergjonaj 29. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi. Fatih Karagümrük rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

34. dakika | Shukurov ceza sahası içinden çok sert vurdu. Top az farkla dışarı giiyor.

OFSAYT | 41. dakika Haris Hajradinovic topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

GOOOL | 51. dakika Dresevic duran top sonrası ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. Skor 1-1 oldu.

GOOOL | 61. dakika Fabio Borini'nin harika golü ile skoru 2-1 yaptı.

80. dakika | Köşe vuruşu sonrası Otabek Shukurov kafa vuruşunu yaptı. Erdem Canpolat gole izin vermedi.

81. dakika | Bir kez daha Fatih Karagümrük atağında Colley'in ortasında Baniya kafa vuruşunu yaptı top dışarı çıktı.

90+8. dakika | Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortada Donk kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarıya gitti.

90+10. dakika Bahoken topu ağlara gönderdi ancak elle oynama gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

GOOOL - Var incelemesi sonrası Bahoken'in attığı gol geçerli sayıldı. Maçın son saniyelerinde skor 2-2'ye geldi.

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük 11'ler

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya







