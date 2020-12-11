ÖZET | Kasımpaşa - Denizlispor maç sonucu: 3 - 2

Süper Lig ’de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kaybetti. Son haftalarda kalesinde çok gol gören Denizlispor bu maçta da Koita (2) ve Varga'nın gollerine engel olamadı

Kasımpaşa evinde oynadığı 6. maçta da yenilmezken toplamda 18 puana ulaştı. Denizlispor'un ise galibiyet hasreti 6 maça çıkarken sondan ikinci sırada kaldı

Kasımpaşa böylece geçen sezon dahil evinde oynadığı son 13 lig maçını kaybetmemiş oldu. Kasımpaşa böylece 1963'de yakaladığı 13 maçlık iç saha yenilmezlik serisini egale etti

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin , Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse- Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)

Denizlispor: Cenk Gönen- Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 36 ve Dk. 42 Fode Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa) - Dk. 39 Recep Niyaz , Dk. 90+3 (P) Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa) - Bakalorz, Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)













Maçtan notlar

SARI KART! 3.dakikada Kasımpaşa takımında Feyzi Yıldırım yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

4.dakikada sağ kanattan Rodallega ortaladı ancak kaleci çıkıp aldı

6.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sagal kullandı kafayı Bakalorz vurmak istedi ancak rakibine faul yaptı

8.dakikada sağ kanattan korneri Sagal kullandı savunma topu uzaklaştırdı

9.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sacko kaleciyi de geçti ancak şutunu çekemedi ve pozisyonu kaybetti

17.dakikada Kasımpaşa atağında Hajradinovic şutunu çekti top savunmadan döndü

23.dakikada sağ kanattan Sacko geldi çaprazdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı

NET FIRSAT! 32.dakikada Rodallega'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sacko sol ayağıyla vurdu top kalecide kaldı

GOL! 36.dakikada Kasımpaşa Koita ile öne geçti. Sol kanattan Yusuf Erdoğan geldi yerden ortasına kale sahasında Koita dokundu ve golü attı

GOL! 39.dakikada Denizlispor, Recep Niyaz'ın golüyle skoru eşitledi

GOL! 42.dakikada Kasımpaşa Koita ile yeniden öne geçti ve durumu 2-1 oldu. Varga sağ kanattan ortaladı Koita kafayı vurdu ve golü attı

Golün ardından sahada kargaşa çıktı. Denizlisporlu oyuncular, gol öncesi Kasımpaşalı oyuncuların sakatlık nedeniyle topu taça atmadıkları nedeniyle rakiplerine serzenişte bulundu









DİREKTEN DÖNDÜ! 45.dakikada Rodallega'nın ortasına Sagal kafayı vurdu top üst direkten döndü

İlk yarıyı Kasımpaşa 2-1 öne kapattı

İkinci yarı başladı

49.dakikada Kasımpaşa atağında Hodzic sol çaprazdan vurdu kaleci Cenk topu kurtardı

GOL! 52.dakikada Kasımpaşa Varga ile 3-1 öne geçti. Sağ kanattan gelen Yusuf Erdoğan sağ ayağı ile sert vurdu kaleci Cenk'ten dönen topu boş kaleye Varga tamamladı ve fileleri havalandırdı

NET POZİSYON! 57.dakikada sağ kanattan Sagal ortaladı bomboş pozisyonda Mustafa Yumlu kafayı vuramadı ve pozisyondan yararlanamadı

66.dakikada sağ kanattan Varga geldi ortasına takım arkadaşları dokunamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada oyundan Sacko çıktı yerine Varela girdi

78.dakikada ceza sahasına gelen topa Leismann vurdu kaleci Ramazan topu çıkardı

79.dakikada Koita'nın şutu savunmadan döndü

83.dakikada uygun durumda Varela vurdu şutu dışarı gitti

PENALTI! 90.dakikada Denizlispor penaltı kazandı

GOL! 90+3.dakikada Rodallega penaltıdan golü kaydetti ve farkı 1'e indirdi

90+4.dakikada Varga uygun durumda vurdu şutu auta gitti











