(ÖZET) Kasımpaşa-Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısına iyi başlayan Kasımpaşa, 58. dakikada Fode Koita ile golü buldu, üstünlüğünü koruyamadı. 85. dakikada sahneyen çıkan Anastasios Chatzigiovannis, Ankaragücü'ne beraberliği getirdi, 90 dakika 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa haftaya BAY geçecek

5 maçtır kazanamayan, üst üste 2. beraberliğini alan Şenol Can'lı Kasımpaşa, 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan İstanbul temsilcisi, 15. haftada konuk edeceği Sivasspor karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Ankaragücü, Trabzonspor 'u konuk edecek

3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Giresunspor'la berabere kalan, Hatayspor'u 4-1'le geçen Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında aldığı 1 puanla yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı. 12 puanla 14. basamakta bulunan Sarı Lacivertliler, önümüzdeki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak ve güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmenin peşinde olacak.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tırpan’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

38. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı, sol kanattan hareketlenen Sowe’u gördü. Rakiplerinden sıyrılan Sowe, pasını ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Beridze’ye verdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golüz eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Taylan’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Beridze, topu yerden penaltı noktasına doğru çıkardı. Sowe, ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL | 58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Kaleci Gökhan’ın elinden kaçırdığı top Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken topta Ahmet Engin bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa doğru açılan topa kaleci Gökhan’dan önce kafayla vuran Koita ağları havalandırdı: 1-0.

66. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Celina’nın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.

GOL | 85. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç sonrasında Emre Kılınç sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Arka direğe açılan topu, Chatzigiovanis yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

Ankaragücü yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarları arasında sözlü tartışma

Mücadelenin 85. dakikasında Chatzigiovanis’in beraberliği getiren golünün ardından Ankaragücü yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Beraberliği getiren gole sevinen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya lacivert-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Olaya daha sonra protokol tribününde yer alan Ankaragücülü yöneticiler de dahil oldu. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, İlker Takpak

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Donk, Graovac, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+1 Tunay Torun), Ahmet Engin (Dk. 84 Berat Kalkan), Ali Demirel (Dk. 46 Koita)

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan (Dk. 65 Bahadır Han Güngördü) - Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 73 Pedro), Pedrinho, Beridze (Dk. 83 Chatzigiovanis), Jese (Dk. 64 Emre Kılınç), Sowe

GOLLER: Dk. 58 Koita (Kasımpaşa), Dk. 85 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Koita (Kasımpaşa), Chatzigiovanis, Malcuit (MKE Ankaragücü)