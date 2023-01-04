(ÖZET) Kasımpaşa-Alanyaspor maç sonucu: 4-1

Kasımpaşa ile Alanyaspor , Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. 7 maçtır kazanamayan, üst üste Sivasspor ve İstanbulspor mağlubiyetleriyle ateş hattına gerileyen Selçuk İnan'lı Paşa, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi başardı. Sahadan 4-1 galip ayrılan Kasımpaşa yeni hocası Selçuk İnan'la ilk kez kazandı. İşte maçın özeti...

MAÇ BAŞLADI!

GOL! 11. dakikada Hajradinovic’in sol çapraza gönderdiği pasta, Ahmet Engin ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Ben Ouanes’in yer düzgün vuruşunda kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'da Tarkan Serbest sakatlanarak yerini Grahovac'a bıraktı.

29. dakika Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasta Hajradinovic yerden kaleye düşündü, ceza saha içinde sol çaprazda top Ahmet Engin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Runarsson iki hamlede topu kontrol etti.

GOL! 32. dakikada orta sahadan Eysseric’in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 2-0

İlk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

54. dakikada Efkan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortaya kale alanın ayakın bölgede Ahmed Hassan vurdu ancak top üstten auta çıktı.

64. dakikada Kasımpaşa kontratakla Alanyaspor kalesine tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Bahoken'in ceza sahasının çaprazından yerden yapmış olduğu vuruş auta gitti.

EYSERİC'TEN HARİKA GOL

67. dakikada Kasımpaşa, kaleye yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eyseric, harika bir serbest vuruşla topu filelere yolladı ve maçta skor 3-0 oldu.

75. dakikada Alanyaspor'da Leroy fer topu kaybetti ve Kasımpaşa'nın atağı başladı. Ceza sahasına giren Hajradinovic'in aşırtma vuruşu kaleci Runarsson'dan sekti ve kale çizgisinde Aytaç Kara'nın dokunuşu ile top ağlarla buluştu. Daha sonra VAR monitörüne giden ve pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, gol öncesinde Bahoken'in ofsayt olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.

82. dakikada Alanyaspor'da Efkan'ın uzaktan sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

FALL TEKRAR SAHNEDE!

83. dakikada Alanyaspor rakip kalede gol ararken topu kaybetti ve Kasımpaşa kontratağa çıktı. Sağ çizgiden savunmanın arkasına sarkan Fall topla buluştu ve ceza sahasına girdi, Senegalli futbolcu topu ağlara göndererek kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı.

GOL | 90+1. dakikada Alanyaspor golü buldu. Zinedine Ferhat ceza sahasına girdi ve kale çizgisine kadar inerek kale alanına doğru topu gönderdi, Ahmed Hassan topu filelere gönderdi.





Kasımpaşa-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Kasımpaşa-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Yasin Kol'un yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Kasımpaşa-Alanyaspor 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba