(ÖZET) Kasımpaşa - Alanyaspor maç sonucu: 2-2

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 25. haftasında Alanyaspor 'u ağırladı. 6 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor karşısında sona eren Kasımpaşa, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyordu. Son 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maça taşımayı hedefliyordu.

İki formda takımın mücadelesi oldukça keyifli geçti. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, 42'de Wilson Eduardo Alanyaspor'u 1-0 öne geçirerek dengeyi bozdu. Turuncu-Yeşilliler soyunma odasına önde gitti.

İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. 65'te Kasımpaşa Mamadou Fall ile beraberliği yakaladı. Golden 3 dakika sonra İstanbul ekibinde sahneye Jackson Muleka çıktı ve İstanbul temsilcisi 2-1 öne geçti. Fakat Akdeniz temsilcisi de pes etmedi. 74'te Efkan Bekiroğlu ağları havalandırdı ve maça beraberlik geldi.

Bu golün ardından iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanya da puanını 40'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL

42' Alanyaspor, Wilson Eduardo'nun golüyle İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

65' Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın sayısıyla beraberliği yakaladı.

GOL

68' Paşa'dan müthiş dönüş... Lacivert-Beyazlılar, 59'da oyuna giren Jackson Muleka ile geri döndü. Fall'ın golünde asisti yapan Muleka şimdi de ağları sarstı. Kasımpaşa 2-1 önde!

GOL

74' Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu sahneye çıktı, skora dengeyi getirdi: 2-2.

Mücadelede son düdük çaldı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa - Alanyaspor 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Aabid, Fall, Ahmet, Umut.

Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Furkan, Fatih, Çağan, Emirhan, Efkan, Novais, Candeias, Oğuz, Eduardo.