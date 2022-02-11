(ÖZET) Kasımpaşa - Alanyaspor maç sonucu: 2-2
Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. 5 maçlık galibiyet serisi Trabzon deplasmanında sona eren Kasımpaşa evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi Akdeniz ekibi ise yenilmezlik serisini 7 maça taşımayı hedefliyordu. 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı, mücadele 2-2 sona erdi. Paşa'nın golleri Mamadou Fall ile Jackson Muleka'dan gelirken, Alanya'da da Wilson Eduardo ile Efkan Bekiroğlu ağları sarstı.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 25. haftasında Alanyaspor 'u ağırladı. 6 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor karşısında sona eren Kasımpaşa, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyordu. Son 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maça taşımayı hedefliyordu.
İki formda takımın mücadelesi oldukça keyifli geçti. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, 42'de Wilson Eduardo Alanyaspor'u 1-0 öne geçirerek dengeyi bozdu. Turuncu-Yeşilliler soyunma odasına önde gitti.
İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. 65'te Kasımpaşa Mamadou Fall ile beraberliği yakaladı. Golden 3 dakika sonra İstanbul ekibinde sahneye Jackson Muleka çıktı ve İstanbul temsilcisi 2-1 öne geçti. Fakat Akdeniz temsilcisi de pes etmedi. 74'te Efkan Bekiroğlu ağları havalandırdı ve maça beraberlik geldi.
Bu golün ardından iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanya da puanını 40'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
GOL
42' Alanyaspor, Wilson Eduardo'nun golüyle İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
GOL
65' Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın sayısıyla beraberliği yakaladı.
GOL
68' Paşa'dan müthiş dönüş... Lacivert-Beyazlılar, 59'da oyuna giren Jackson Muleka ile geri döndü. Fall'ın golünde asisti yapan Muleka şimdi de ağları sarstı. Kasımpaşa 2-1 önde!
GOL
74' Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu sahneye çıktı, skora dengeyi getirdi: 2-2.
Mücadelede son düdük çaldı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Kasımpaşa - Alanyaspor 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Aabid, Fall, Ahmet, Umut.
Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Furkan, Fatih, Çağan, Emirhan, Efkan, Novais, Candeias, Oğuz, Eduardo.