(ÖZET) Kasımpaşa - Adana Demirspor maç sonucu: 1-4

Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleye konuk ekibin yıldız ismi Younes Belhanda damga vurdu.

ÜÇ DAKİKADA İKİ GOL

37. dakikada Stambouli'nin pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda Adana Demirspor deplasmanda 1-0 önde geçti.

Bu golden sadece üç dakika sonra Belhanda'nın yerden ceza sahasına çıkardığı topa Akintola gelişine vurdu ve topu bir kez daha filelere gönderdi. İlk yarı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

KASIMPAŞA UMUTLANDI

Ev sahibi ekip ikinci yarıya daha ofansif başladı. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Aytaç'ın şutunda savunmadan dönen topu Bahoken iyi bir vuruşla filelere göndererek farkı bire indirdi.

ONYEKURU RAHATLATTI

63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru'nun içeriye doğru kat ederek yaptığı vuruşta top uzak köşeden filelere gitti. Bu gol aynı zamanda Kasımpaşa'nın da direncini kırdı.

SON SÖZÜ NDIAYE SÖYLEDİ

86. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda Kasımpaşa savunmasında Sadık'ın sektirdiği topu Gulbrandsen kontrol etti. Gulbrandsen'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ndiaye'nin sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top bir kez daha filelere gitti: 4-1.

Faslı yıldızın bir gol ve bir asistle oynadığı mücadeyi Adana Demirspor 4-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Adana Demirspor maç fazlasıyla averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş 'ın üç puan önünde yer aldı. 13 puana sahip olan Kasımpaşa ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

Adana Demirspor ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor 'u konuk edecek. Ligde üç maç sonra mağlubiyetle tanışan Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | 37. dakikada konuk ekip Adana Demirspor, Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti.

GOL | 41. dakikada ilk golün sahibi Belhanda ceza sahasına girmeden topu içeriye çevirdi ve Akintola fileleri havalandırdı: 2-0

İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 56. dakikada Aytaç'ın şutunda savunmadan dönen top Bahoken'de kaldı. Bahoken'in şutunda top filelere gitti. Kasımpaşa farkı bire indirdi.

GOL | Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Onyekuru'nun ters ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top filelere gitti.

GOL | 86. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda Gulbrandsen'in pasında topla buluşan Ndiaye maçın skorunu belirledi: 4-1.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat Altan

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Tırpan, Aytaç Kara (Dk. 67 Yunus Mallı), Fall (Dk. 73 Ahmet Engin), Hajradinovic, Celina (Dk. 67 Petretta), Bahoken

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir- Svensson, Samet Akaydın (Dk.67 Semih Güler), Rakitsky, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru (Dk. 67 Gulbrandsen), Akintola (Dk. 87 Assombalonga), Belhanda (Dk. 87 Bjarnasson), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı)

GOLLER: Dk. 56 Bahoken (Kasımpaşa) - Dk. 37 Belhanda, Dk. 40 Akintola, Dk. 64 Onyekuru, Dk.86 N'Diaye (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Tırpan (Kasımpaşa) - Samet Akaydın, Onyekuru, Ertaç Özbir (Adana Demirspor)