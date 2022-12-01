2022 Dünya Kupası F Grubu'nda son maçlar kapsamında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Fas, ilk yarıda gelen gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ve son 16 turuna yükseldi.

Fas'ı galibiyete taşıyan golleri; 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri atarken Kanada'nın tek golünü 40. dakikada Fas'ta Naif Aguerd, kendi kalesine attı.

Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, kaptan olarak ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken Kanada'da bir başka Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 60. dakikada oyuna dahil oldu ve bir pozisyonda da gole çok yaklaştı.

1986'dan sonra gelen başarı

Fas, grubu 7 puanla zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. Daha önce Afrika ekibi, 1986'da İngiltere, Polonya ve Portekiz'in önünde lider olarak gruptan çıkmayı başarmıştı. 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılan Kanada ise bu macerayı puan alamayarak son sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar

Kanada savunmasından büyük hata!

GOL | 4. dakikada Steven Vitoria'nın kısa düşen pasını kaleci Milan Borjan uzaklaştırmak istedi fakat onun da ceza sahasına çıkarak verdiği isabetsiz pas sonucunda Fas'ta Hakim Ziyech, uzak mesafeden topun dibine girerek takımını öne geçirdi: 0-1.

15. dakikada Kanada'da sağ kanattan etkili gelen Cyle Larin'in ortasında arka direkteki Tajon Buchanan'ın altı pastan yaptığı dokunuş auta gitti.

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut, üstten dışarı gitti.

Bu kez En Nesyri affetmedi!

GOL | 23. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin uzun pasında Kanada savunmasından Kamal Miller'ın kaçırdığı Youssef En Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Bir hata da Fas savunmasından!

GOL | 40. dakikada sol kanatta Achraf Hakimi'den sıyrılan Hataysporlu Sam Adekugbe'nin ortası Fas savunmasında Naif Aguerd'in müdahalesi sonucunda ağlara gitti. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol, farkı 1'e indirdi: 1-2.

Aguerd, bu kez de gole engel oldu

45+3. dakikada Fas'ta Youssef En Nesyri, attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı fakat 40. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Naif Aguerd, bu kez de hücumda kalecinin görüş alanını kapattığı için pozisyona ilişkin ofsayt kararı verildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fas'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Kanada'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Alphonso Davies'in etkili ortasına arka direkte Cyle Larin yetişemedi.

58. dakikada Kanada'da Junior Hoilett'in ortasına Alphonso Davies'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş, auta gitti.

Atiba oyunda

60. dakikada Kanada'da Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin ve Sam Adekugbe oyundan çıkarlarken Atiba Hutchinson, Jonathan David ve Ismael Kone oyuna dahil oldular.

Atiba direğe takıldı!

71. dakikada Kanada'nın sağ kanattan kullandığı kornerde yapılan ortaya Atiba Hutchinson'ın kafa vuruşu, üst direğe çarparak topun yarısı geçmiş şekilde çizgide sekti. Dönen topta ise Alistair Johnston'ın altı pastan kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamlamayı başardı.

Tüm bilmeniz gerekenler: Kanada - Fas