(ÖZET) Kamerun-Sırbistan maç sonucu: 3-3 | Aboubakar yıldızlaştı

Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kalırken iki takımın da gösterdiği performans ve ortaya konan futbol taraftarlı memnun etti. Oyuna sonradan giren eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın yıldızlaştığı karşılaşmada N'Koudou da 81. dakikada oyuna dahil oldu. İşte maçın özeti...





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2022 Dünya Kupası Kamerun-Sırbistan G grubu ikinci maçı başladı.

DİREKTEN DÖNDÜ

11. dakikada gelişen Sırbistan atağında sağ kanatta topla buluşan Zivkovic, ceza sahası yayında duran Tadic'e topu gönderdi, Tadic bekletmeden Mitrovic'e pasını verdi ve mitrovic'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş uzak kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü!

17. dakikada Sırbistan sağ kanattan taç atışı kullandı. Tadic ceza sahasında topu önüne aldı ve çizgi üzerinden içeriye ortaladı, savunmanın uzaklaştıramadığı top Mitrovic'in önünde kaldı. Yıldız futbolcunun şutu az farkla auta gitti.









19. dakikada kendi yarı sahasından uzun topla çıkan Kamerun'da Kunde Maksimovic ile girdiği ikili mücadeleyi kazandı ve ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, Sırbistan kalecisi Vanja topu kornere çeldi. Bu pozisyon Kamerun'un mücadeledeki ilk gol pozisyonu oldu.

KAMERUN ÖNE GEÇTİ

GOL | 29. dakikada Kamerun Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda KUnde'nin ceza sahasında ön direğe ortalığı topu Nkoulou arka direğe aşırdı ve boş durumda bulunan Castelletto topu filelere gönderdi. Castelletto, Kamerun formasıyla ilk golünü atmış oldu.

PAVLOVİC EŞİTLİĞİ GETİRDİ

GOL | 45+1. dakikada Sırbistan Pavlovic ile beraberliği yakaladı. Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Choupo-Moting topa yükseldi ancak vuramadı, hemen arkasında bekleyen Pavlovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Kamerun'un kornerden savunmacısıyla bulduğu gole Sırbistan kornerden savunmacısıyla yanıt verdi.

SIRBİSTAN 2 DAKİKADA 2 GOL BULDU!

GOL | 45+3. dakikada Sırbistan Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle kayıp zamanda 2-1 öne geçti. Kamerun savunmasının uzaklaştıramadığı topu Sırbistan'da Lukic kaptı ve hemen topu Tadic'e verdi. Tadic boş durumdaki Sergej Milinkovic-Savic'i gördü ve yıldız futbolcunun yerden sol köşeye sert ve düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Böylece Sırbistan iki dakikada 1-0 gerideyken 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. İki takım da mücadelenin ikinci yarısına oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

MITROVIC ÇALIŞTI VE ATTI!

GOL | 53. dakikada Aleksandar Mitrovic ile Sırbistan skoru 3-1'e getirdi. Kamerunlu futbolcular keni yarı sahasında paslaşırken Tadic araya girdi ve topu hemen Savic'e gönderdi. Savic ceza sahasına girdi ve sağındaki Zivkovic'in önüne gönderdi. Zivkovic'in bekletmeden altıpasta boş olan Mitrovic'i görmesiyle golcü futbolcu ağları havalandırdı ve Sırbistan 3-1 öne geçti.

55. dakikada Kamerun'da Hongla oyundan çıkarken eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar oyuna girdi.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

GOL | 64. dakikada Kamerun'da Aboubakar skoru 3-2'ye getirdi. Sırbistan savunmasını az adamla yakalayan Kamerun'da oyuna sonradan giren Aboubakar savunmanın arkasına sarktı. Defans oyuncusunu kal bir çalımla geçen golcü futbolcu topu da kalecinin üzerinden aşırtarak golü buldu. Gol önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ancak VAR kararı ile geçerli olduğu doğrulandı.

KAMERUN'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

GOL | 66. dakikada Aboubakar bu sefer asisti yaptı golü Bayernli Maxim Choupo-Moting attı: 3-3. Gelişen Kamerun atağında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aboubakar sol kanattan ceza sahasına giriş yaptı. İçeride bomboş durumda bulunan Maxim Choupo-Moting'e topu gönderdi ve yıldız futbolcunun golüyle maça 3-3'lük eşitlik geldi.









Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

81. dakikada Kamerun'da Mbuemo oyundan çıkarken yerine Beşiktaşlı N'Koudou oyuna girdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kamerun son maçında Brezilya ile oynayacak, Sırbistan ise İsviçre ile karşılaşacak.









Kamerun-Sırbistan 11'leri:

Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi.

Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic







