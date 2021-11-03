ÖZET Juventus-Zenit maç sonucu: 4-2
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4.maçında Juventus, Zenit'i 4- mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Torino ekibinin gollerini Dybala(2) Morata ve Chiesa atarken Zenit'in golünü kendi kalesine Bonucci ve Azmoun kaydetti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4.maçında Juventus, Zenit'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan Juventus, 12. dakikada Dybala ile 1-0 öne geçti. 26'da Bonucci ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Juventus, 58. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Dybala skoru 2-1'e getirdi.
73'de Federico Chisea farkı ikiye yükseltirken 82. dakikada Morata skoru 4-1 yaptı.
Son dakikalarda Zenit'te Sardar Azmoun'un golü maçın sonucunu belirledi: 4-2
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus sahadan 4-2 galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti, Zenit ise 3 puanda kaldı.
Juventus bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı garantiledi.