ÖZET Juventus-Zenit maç sonucu: 4-2

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4.maçında Juventus, Zenit'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Juventus, 12. dakikada Dybala ile 1-0 öne geçti. 26'da Bonucci ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Juventus, 58. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Dybala skoru 2-1'e getirdi.

73'de Federico Chisea farkı ikiye yükseltirken 82. dakikada Morata skoru 4-1 yaptı.

Son dakikalarda Zenit'te Sardar Azmoun'un golü maçın sonucunu belirledi: 4-2

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus sahadan 4-2 galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti, Zenit ise 3 puanda kaldı.

Juventus bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı garantiledi.







