(ÖZET) Juventus-Roma maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'nın 3. haftası dev bir maça sahne oldu, Juventus ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele de adeta adına yakışır biçimde golle başladı. Henüz 2. dakikada Dusan Vlahovic ağları sarstı, Torino ekibini 1-0 öne geçirdi. Maça adeta önde başlayan Juve bu motivasyonla ilk yarıyı daha baskın geçirdi ancak farkı artıracak golü bulamadı.

Skoru korudular

İkinci devrede ise Jose Mourinho'nun öğrencileri beraberlik için oyunu rakip sahaya yıkmaya çalıştı. Aradıkları golü 69'da Tammy Abraham ile bulan Roma kalan bölümde deplasmanda skoru korumayı başarınca mücadele 1-1 sona erdi.





Zeki Çelik'le 28 dakika...

Sezon başında 7 milyon Euro'ya Lille'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Zeki Çelik de 62. dakikada Rick Karsdrop'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Roma puanını 7'ye, Juventus ise 5'e yükseltti.