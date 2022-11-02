(ÖZET) Juventus-PSG maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda gecenin maçı oynandı, Juventus sahasında PSG'yi ağırladı. Dev maçta Juventus en azından Avrupa Ligi bileti almayı hedeflerken, PSG de Benfica'nın önünde grubu zirvede bitirmeyi amaçlıyordu. Grubun diğer kapışmasında da Maccabi Haifa, Benfica'yı konuk etti.

PSG kazandı ama Benfica fark attı

Karşılaşmayı PSG, Kylian Mbappe ve Nuno Mendes'in golleriyle 2-1 kazandı. Juve'nin tek sayısını Leonardo Bonucci kaydetti. Grubun diğer maçında ise Benfica, Maccabi Haifa'ya gol oldu, yağdı. Portekiz ekibi liderlik aşkına rakibini 6-1'le geçti.

İşler karıştı...

Bu sonuçların ardından grupta işler karıştı. PSG ile Benfica 14'er puanla yer aldı. Genel averajları ve ikili averajları eşit olan PSG ve Benfica'nın deplasmanda attıkları gole bakılınca Portekiz temsilcisi H Grubu'nu lider olarak tamamladı. PSG ise ikinci bitirdi. Juventus 3 puanda kalsa da averajla Avrupa Ligi biletini aldı. Maccabi Haifa da 3 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL!

13' Mbappe ceza sahası dışında, Juventus savunmasını karşısına aldı, önce rakibinden kurtuldu, ardından diğer savunmacıyı yatırdı ve uzaktan Szczesny'i avladı: 0-1.

GOL!

39' Juventus atağında ceza sahasına yapılan ortada Cuadrado kafayla içeri çevirdi, zor pozisyonda son anda Bonucci dokundu ve maça beraberliği getirdi: 1-1.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

69' Mbappe'nin pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Nuno Mendes ağları havalandırdı. PSG 2-1 önde.

Mücadele sona erdi.

Juventus-PSG maçı muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappe, Sarabia











