(ÖZET) Juventus- Maccabi Haifa maç sonucu: 3-1





Şampiyonlar Ligi H grubunda puansız iki takımın mücadelesinden tam 4 gol çıktı. Sahasında Maccabi Haifa'yı ağırlayan Juventus maça hızlı başladı. 35'te Adrien Rabiot mücadelenin ilk golünü attı ve devre böyle bitti. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Siyah-Beyazlılar, 50. dakikada golcü futbolcusu Dusan Vlahovic ile 2-0 öne geçti.

75. dakikada Maccabi Haifa Dean David'in golüyle umutlansa da 83. dakikada Rabiot'un golü maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu skorun ardından Juventus gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puna yükseldi, Maccabi haifa ise 3. maçlar sonunda puansız kaldı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Juventus ile Maccabi Haifa bu kez İsrail'de karşılaşacak.