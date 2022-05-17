(ÖZET) Juventus - Lazio maç sonucu: 2-2

Serie A'nın 37. haftasında oynanan Juventus - Lazio maçı gol düellosuna sahne oldu. Allianz Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Siyah Beyazlılar, 10'da Dusan Vlahovic ile öne geçti, 36'da Alvaro Morata ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda yıldızlar topluluğu rakibine göre daha üstün bir oyun oynayan Lazio, 51'de Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. 90+5'te sahneye çıkan Sergej Milinkovic-Savic, skoru belirledi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Juventus'ta Giorgio Chiellini ile Paulo Dybala​​​​​​​, son kez taraftarlarının karşısına çıktı.

70 puana yükselen Massimiliano Allegri yönetimindeki Juve, 4. sırada bulunurken 63 puanlı Maurizio Sarri'li Lazio, 5. basamakta yer aldı. Serie A'da 2021/22 sezonun son haftasında Juventus, Fiorentina'ya konuk olacak. Lazio ise sahasında oynayacağı Verona maçıyla sezonu tamamlayacak.

Chiellini ve Dybala veda etti

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Giorgini Chiellini, maça ilk 11'de başladı. 18. dakikada yerini Matthijs De Ligt'e bırakan Juve efsanesi, Siyah-Beyazlı formayla son kez iç saha maçına çıkarak taraftarlara veda etti.

Chiellini gibi takımdan ayrılacağı açıklayan bir başka isim Paulo Dybala ise 78 dakika sahada kaldı. Arjantinli hücumcu, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı ve Juve serüvenine gözyaşlarıyla nokta koydu.