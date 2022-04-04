(ÖZET) Juventus - Inter maç sonucu: 0-1

İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Inter'i konuk etti. karşılaşmadan Inter, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Tekrarlanan penaltıyı affetmedi

Dev mücadelenin 44. dakikasında Inter'den Dumfries, Morata'nın müdahalesi ile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR tavsiyesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Inter'de topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli yıldız ilk denemesinde kaleci Szczesny'i geçemedi. Ancak VAR uyarısı sonrası vuruş esnasında ceza alanına giren oyuncular olması gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi. Yeniden topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu bu sefer hata yapmadı ve fileleri havalandırdı.

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 63 yaparken, ligde 16 maç sonra kaybeden Juventus 59 puanda kaldı.



