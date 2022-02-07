(ÖZET) Juventus - Hellas Verona maç sonucu: 2-0
İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus, Hellas Verona'yı konuk etti. Juventus, yeni transferleri Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria'nın golleriyle Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus, Hellas Verona'yı konuk etti. Juventus, yeni transferleri Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria'nın golleriyle Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Maça hızlı başlayan Juventus 13. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarısı Juventus'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçen maçın 61. dakikasında Denis Zakaria, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Juventus, puanını 45'e yükseltti. Hellas Verona ise 33 puanda kaldı.