(ÖZET) Juventus - Fiorentina maç sonucu: 2-0

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Fiorentina'yı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus, rövanş mücadelesinden de 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak adını finale yazdırdı. Torino ekibi, finalde Milan'ı eleyen Inter ile karşılaşacak.

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Fiorentina'yı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus, rövanştan da 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak adını finale yazdırdı.

Maçın 32. dakikasında Juventus, Bernardeschi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 90+4. dakikada Danilo skoru belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte finale yükselen Torino ekibi, finalde Milan'ı eleyen Inter ile karşılaşacak. Final mücadelesi 11 Mayıs tarihinde oynanacak.



